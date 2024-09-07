اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مجلسَ إدارة جديداً لتولي إدارة شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة، حيث أسفرت النتائج عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين.

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول مساء اليوم لتوزيع المهام والمناصب الإدارية بين أعضائه، حيث تم اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيسًا للمجلس، وشيخة الجابري نائبًا للرئيس، وشيخة المطيري أمينًا للسر العام، ومحسن سليمان مديرًا ماليًا، ومريم الزرعوني مسؤولًا ثقافيًا، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولًا عن النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولًا عن الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة هند عبد الرحمن المشموم “عضو احتياط أول”، وناجية علي راشد الخرجي “عضو احتياط ثان”.