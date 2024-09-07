مكتبة محمد بن راشد تستعرض قصصاً ملهمة في «أصحاب الإرادة»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة نقاشية ملهمة بعنوان «أصحاب الإرادة»، بمشاركة أمل أحمد وأحمد الرئيسي، اللذين يشكلان نموذجين للإصرار والتفوق يحتذي بهما أفراد المجتمع. وأدارت الجلسة الدكتورة ولاء الشحي، حيث تناولت جوانب ملهمة من حياة الضيفين وتحدياتهما وكيفية تجاوزها. واستعرضت أمل أحمد، رحلة إصرارها التي بدأت بحادث مؤلم تعرضت له في عام 2007، وأدت إلى سلسلة من العمليات الجراحية، ألهمتها تحويل الألم إلى قوة وعزيمة، حيث كرّست وقتها للعمل التطوعي في دول تعاني من الفقر، حتى أصبحت سفيرة للخير.

وسلّط أحمد الرئيسي، الضوء على تجربته الشخصية المليئة بالتحديات، بعد حادث تعرض له في عام 2020 بترت إثره ساقه اليمنى، حيث اختار أحمد تحويل محنته إلى قوة دفعته إلى أن يصبح اليوم لاعب كمال أجسام ومدرباً رياضياً، بالإضافة إلى تقديم بودكاست «همم مع أحمد الرئيسي»، الذي يشارك فيه قصص نجاح أصحاب الهمم. وناقشت الجلسة دور قيادة دولة الإمارات البارز في دعم أصحاب الهمم. وقدمت الجلسة رسائل تحفيزية وتوجيهات قيمة للمستقبل.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الحضور الذين استلهموا من قصص النجاح أهمية الإرادة في مواجهة التحديات.

وفي ختام الفعالية، كرمت إدارة المكتبة الضيفين متمنية لهما دوام التوفيق والنجاح.