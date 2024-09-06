المجمع الثقافي في أبوظبي.. برنامج حافل بالفعاليات الفنية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تقديم برنامجه الحافل بالأنشطة على مدار العام، بدءاً من المعارض والعروض الأدائية والحوارات والجولات، وورش العمل، والفعاليات، وصولاً إلى برامج الإقامة الفنية وبرامج الإرشاد المصحوبة بمجموعة متنوعة من النشاطات التعليمية في مكتبة أبوظبي للأطفال، والتي تهدف جميعها إلى دعم ورعاية الفنانين والمبدعين. ويطلق المجمع الثقافي معرض للفنانة زينب سديرة بعنوان «طريقة للبقاء، طريقة للحياة..» في 3 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 8 مارس المقبل.

وفي ردهة المجمع الثقافي يعرض العمل الفني «الأحلام ليس لها عنوان»، وهو عبارة عن صندوق ضخم، يتضمن شاشة سينمائية تعرض الفيلم، الذي يحمل الاسم نفسه.

وفي نوفمبر سيقام معرض «الحرف الإماراتية»، وهو معرض تفاعلي يسلط الضوء على الحرف التقليدية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومخصص للأطفال الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.

يحفل برنامج المجمع الثقافي بالموسيقى النابضة بالحياة، والعروض الراقصة والمسرحية، ابتداء من سبتمبر ولغاية ديسمبر، ويقدم في 6 سبتمبر عرضاً ثقافياً ضخماً يجمع بين الموسيقى والعروض الراقصة، والفنون الأكروباتية، بالشراكة مع المركز الثقافي الصيني، بعنوان «أمسية للذكرى تحت القمر: الصين الثقافية هنان الساحرة»، مستعرضاً الفنون الثقافية الصينية الغنية بأصالتها الفريدة، والعادات الفلكلورية لإقليم هونان.

كما يقدم فيسنتي أميغو، أحد أشهر عازفي غيتار الفلامنكو المعاصر الحائز جوائز جرامي، حفله المنتظر في المجمع الثقافي يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث يطلق ألبومه الجديد بعنوان Andenes del Tiempo للمرة الأولى في العالم العربي. وفي إطار دعم المجمع الثقافي المستمر للإنتاجات المسرحية الإماراتية يقدم المجمع العمل المسرحي الإماراتي، الذي يحمل عنوان «احتراق شمعة»، وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري.