80 عملاً لرموز الفن العربي المعاصر في «جذور وحداثة» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، معرض «جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط»، الذي يقام خلال الفترة من 18 سبتمبر الجاري حتى 24 نوفمبر المقبل في متحف الشارقة للفنون، ويضم أكثر من 80 عملاً فنياً، ويشمل الرسم والنحت والفن المختلط.

ويقدم معرض «جذور وحداثة» للزوار أعمالاً فنية من المجموعات الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بما في ذلك أعمال لفنانين بارزين مثل صليبا الدويهي من لبنان، وفاتح المدرس من سوريا، ومحمد مليحي من المغرب، وسليمان منصور من فلسطين، حيث تعكس الأعمال المعروضة التغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية العميقة، التي شكلت مشهد الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط.

وقالت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «يسعدنا أن نقدم هذا المعرض الرائد، الذي يعد ثمرة للتعاون الأول من نوعه، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي، وتسليط الضوء على التراث الفني الغني لمنطقة البحر المتوسط العربية».

وأضافت: من خلال هذا التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة نهدف إلى تقديم فهم أعمق لزوارنا للفن المعاصر في المنطقة، وجذوره المتأصلة في التقاليد.

وأشارت إلى أن الزوار على موعد مع مجموعة أعمال فنية فريدة، تمزج بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الحديثة». بدوره قال الدكتور خالد خريس، مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة إن «جذور وحداثة» معرض من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ويمثل أعمالاً فنية تشكيلية لأهم رموز الفن العربي المعاصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، حيث يعكس المعرض التنوع والوحدة، ومحاولات البحث عن الهوية الفنية والمعاصرة.