«إكسبو الإمارات» يطلق كتاب «الحالمون.. نتخيل المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب إكسبو الإمارات عن إطلاق كتابه الثاني للأطفال تحت عنوان «الحالمون.. نتخيل المستقبل».

الكتاب من تأليف مريم الدباغ، كاتبة ومستشارة ثقافية، ورسومات الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، وتعرف أيضاً باسم «منورة»، وتمت طباعته في دولة الإمارات على ورق معاد تدويره بالكامل.

يأخذ هذا الكتاب القراء الصغار في رحلة خيالية عبر قصص ستة «حالمين»، من صناع التغيير بعدة مجالات في دولة الإمارات، تسهم ابتكاراتهم وأبحاثهم في تحقيق مستقبل مستدام للجميع. يرافق إطلاق الكتاب مجموعة من الأنشطة والفعاليات للأطفال من عمر السادسة فما فوق في المكتبات والمساحات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات.

يتضمن برنامج الورشات المصاحب لإطلاق الكتاب جلسات تفاعلية وتعليمية مستوحاة من قصص كتاب «الحالمون.. نتخيل المستقبل»، الهدف منها إكساب القراء الصغار وعياً بيئياً واسعاً ومعرفة المزيد عن العلوم والابتكارات المحلية والإقليمية. كما تهدف الورشات إلى إحياء قصص وتجارب الحالمين من أبطال الكتاب وصناع التغيير من مختلف أنحاء الإمارات.

يروي كتاب «الحالمون.. نتخيل المستقبل» قصة كل حالم من الحالمين الستة عبر رسوم جميلة وسرد سهل القراءة يجسد ارتباطهم ببيئتهم وتفاؤلهم وطموحهم. تسعى القصص إلى إثارة خيال القراء الصغار وتشجيع حب المعرفة وتقدير معاني الاستدامة والوعي البيئي.

يركز الكتاب الثاني من سلسلة «الحالمون» للأطفال على ستة حالمين هم: الدكتور سعيد الحسن، المؤسس المشارك في شركة مانهات، التي تعمل على تجميع المياه العذبة من الماء المتبخر واستخدامه في ري المزارع العائمة.

والدكتور هيثم رياحي، المؤسس المشارك لشركة سيركا بيوتيك التي تعمل في مجال معالجة النفايات العضوية باستخدام ذبابة الجندي الأسود لإنشاء علف بروتيني مغذ وعالي الجودة للحيوانات. وجاين جلافان، مؤسسة شركة ديستانت إيماجري التي تعمل على زراعة أكثر من 2.5 مليون بذرة قرم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار «الدرون» المبتكرة.

والمها المهيري، مؤسسة شركة مهايا التي تدعم الأمن الغذائي بتقديم حلول زراعية في متناول الجمهور. ولميس الهاشمي المؤسس المشارك لشركة بالميد التي تعمل في مجال تقليل النفايات، من خلال تصميم وتصنيع منتجات صديقة للبيئة. ومريم حسني، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة هايدروويند إينرجي التي تصنع أجهزة مبتكرة تتميز بالبساطة والفعالية من أجل توفير مياه نظيفة.