أكاديمية الإعلام الجديد تطلق الموسم الخامس من «فارس المحتوى»

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية، قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً، الموسم الخامس من برنامج «فارس المحتوى» بعد نجاح النسخة الرابعة، في تأهيل 70 صانع محتوى.

وتواصل الدفعة الخامسة من البرنامج البناء على النجاح الذي حققه «فارس المحتوى» خلال مواسمه السابقة، وهو ما يرسخ رؤية الأكاديمية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2020، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز.

ويكتسي الموسم الخامس من البرنامج، حلة جديدة أكثر تطوراً وأوسع آفاقاً، حيث استقبل أكثر من 1000 طلب مشاركة اختار منهم 53 صانع محتوى عربياً سيتلقون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير.

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج «فارس المحتوى» يترجم التزام أكاديمية الإعلام الجديد بدعم المواهب وتوفير الفرص اللازمة لنجاحها وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن استقطاب «فارس المحتوى» لأكثر من 7482 طلب مشاركة خلال مواسمه الخمسة يثبت أن هناك الكثير من المواهب الطموحة لدخول عالم صناعة المحتوى.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: يقدم برنامج فارس المحتوى تجربة تعليمية متكاملة ترتقي بمستوى المشاركين من خلال ورش عمل وبرامج تفاعلية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمبدعين، ما يسهم في تمكين المنتسبين وتحويل أفكارهم إلى محتوى مؤثر.