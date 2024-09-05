مشاركة إماراتية نوعية في مهرجان القاهرة التجريبي

المصدر: القاهرة - جنى حماد

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شهدت الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حضوراً بارزاً للمسرح الإماراتي، حيث تم تكريم شخصيتين إماراتيتين مرموقتين، إلى جانب تقديم عرضين مسرحيين لاقيا نجاحاً كبيراً.

وحصل الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله على لقب «شخصية العام المسرحية» لعام 2024، تكريماً لإسهاماته الكبيرة في تطوير المسرح العربي، خاصة من خلال دوره أميناً عاماً للهيئة العربية للمسرح منذ تأسيسها عام 2007، ورئاسته لجمعية المسرحيين الإماراتيين.

كما تم تكريم الشاعر والكاتب الإماراتي محمد سعيد الظنحاني، الذي أسهم بشكل أساسي في تأسيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وتسلم التكريم نيابة عنه عبدالله محمد الظنحاني، رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وعُرضت خلال المهرجان مسرحيتان إماراتيتان في المهرجان؛ «إبرة» تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«زغرودة» تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، وقد نالت العروض إعجاب الجمهور والنقاد، حيث تنافست «زغرودة» في المسابقة الرسمية، بينما عرضت «إبرة» ضمن العروض المستضافة.

وفي سياق دعم المواهب الشابة، شاركت جمعية المسرحيين الإماراتيين بسبعة من شباب المسرح الإماراتي الفائزين في منافسات العام 2023 لحضور فعاليات المهرجان، في خطوة تعكس اهتمام الجمعية بتطوير مهارات الجيل الجديد من المسرحيين.