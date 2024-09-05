«ملتقى شباب المعرفة» يختتم فعالياته بإطلاق مبادرة لتمكين الأجيال

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعاليات «ملتقى شباب المعرفة 2024»، والذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، واستضافته وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وضمن فعاليات الملتقى أطلقت وزارة الشباب والرياضة المصرية مبادرة «مكتب شباب المعرفة» المصري، ليأتي هذا الإطلاق بمثابة إنجاز للملتقى يتحقق على أرض الواقع، حيث يجسد المكتب تجربة شبابية تعنى بتنمية وتمكين الشباب المصري، وصقل مهاراته في كافة المجالات المعرفية.

ويهدف المكتب إلى المساهمة في وضع رؤية وطنية للنهوض بمرتبة مصر المعرفية بين دول العالم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بالمهارات المعرفية، وسبل تحقيق الاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «إن إطلاق مكتب شباب المعرفة المصري سيسهم في تمكين جيل جديد من الشباب يتمتع بالمعرفة والمهارات، التي تؤهله لمواكبة التغيرات السريعة والتحديات المتزايدة في مختلف المجالات، بما يدعم دور الشباب في بناء مستقبل مشرق لمجتمعاتهم.

ونحن نفخر بأن يشهد «ملتقى شباب المعرفة» إطلاق هذا النوع من المبادرات الملهمة». وبدوره قال فتحي عماد، مدير مكتب شباب المعرفة المصري: «نشكر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعمها الكبير، وحرصها على التعاون معنا لتأسيس مكتب شباب المعرفة المصري، ليكون امتداداً للمبادرات المعرفية الرائدة التي تقودها».