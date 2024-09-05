الفنون الشعبية تفوز بـ«الفضية» في مهرجان دولي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تألقت اللوحات الفنية المستوحاة من التراث الشعبي لدولة الإمارات أمام فرق العالم في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي بفيتنام أغسطس الماضي، ليتم تقليد «الفضية» للعروض الشعبية الإماراتية التي ضمت: «العيالة، والندبة، والحربية، والهبان»، إلى جانب فن «المديما»، والأخير أحد فنون التسلية عند البحارة.

وبتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، فازت دولة الإمارات بالميدالية الفضية على مستوى كل الدول المشاركة في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي، ممثلة بفرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية والتراثية، عبر مجموعة من الرقصات المستوحاة من التراث الشعبي للدولة أمام فرق العالم المشاركة. وحصدت مشاركة الدولة في الحدث لقب أفضل عرض فني مشارك نال استحسان الجمهور ولجنة التحكيم، إذ عكست تلك اللوحات الفنية أصالة الموروث الشعبي لدولة الإمارات. وكانت وزارة الثقافة قد دعمت مشاركة الفرقة، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، في الحدث الذي استضافته محافظة ثوي ثين هوي.

وجمع المهرجان الذي انطلق تحت شعار «التقارب والإبداع والتألق معاً»، نحو 500 فنان من 17 فرقة فنية مثلت تسع دول بما في ذلك كمبوديا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين إلى جانب دولة الإمارات، والبلد المضيف فيتنام. وتترجم مشاركة الإمارات حرص وزارة الثقافة على تعزيز سبل التواصل بين الشعوب في المجالات الثقافية، باعتبارها جسراً يقرب المفاهيم، ويعرف بجماليات الثقافات والحضارات الأخرى، كما أنها تتيح الفرصة أمام الجمهور المحب لمثل هذا النوع من الفنون للتعرف على تراث دولة الإمارات وعراقته، ويسهم في النهوض بالعلاقات الثقافية المشتركة بين كلا البلدين.