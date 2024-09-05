«نغمات أصيلة» في «العويس» 13 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 13 سبتمبر الجاري، حفلاً موسيقياً بعنوان «نغمات أصيلة» لفرقة «روح الموسيقى». ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء.

يشارك في هذا الحفل الفنانة رحمة وليد، إلى جانب النجم المحبوب محمد عبد العظيم، والفنانة سارة درويش، حيث تتهادى خلال الحفل أصوات جميلة من مشارب موسيقية متنوعة، حيث تمزج أصالة مصر بروح الجزيرة العربية وبحنين الشام وشجن المقامات الشرقية.

كما يتألق عازف الكمان والمؤلف الموسيقي وليد شعبان في قيادة «روح الموسيقى»، بمهارة استثنائية، محولاً الكلمات إلى نغمات ويترك للشجن مساحة ناعمة تتسلل منها أنات الأوتار لتحملنا إلى عالم من السحر الذي يحلق في فضاءات الروح.

وتعد فرقة «روح الموسيقى» التي تأسست عام 2022 على يد الفنان وليد شعبان، من أميز الفرق الفنية التي تقدم أداءً حياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، عبر باقة متنوعة من الألحان الشرقية والغربية، تسعى من خلالها إلى إيصال رسالة فنية راقية تجسد روح الموسيقى العربية الأصيلة.