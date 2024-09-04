«أبوظبي للثقافة والفنون» تقدم ندوة حوارية في سيئول

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، الندوة الحوارية الثالثة ضمن مبادرتها الرائدة للدبلوماسية الثقافية «الفنون في السفارات»، التي استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة الكورية سيئول، أول من أمس، في مبنى السفارة، بمشاركة الفنان التشكيلي الإماراتي الرائد محمد كاظم، حاورته غاهيه بارك، القيمة الفنية لمتحف سيئول للفنون.

وقال عبدالله سيف علي سليم النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا: «واثقون بأن هذه المناسبة ستسهم في إبراز الجوانب الثقافية القوية للدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، وخلق فرص أكبر للتعاون والتبادل الدولي بين دول وشعوب وثقافات العالم».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، المدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نستمر بتنظيم مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة «الفنون في السفارات»، التي تستهدف تعزيز التبادل المعرفي وحوار الثقافات، والتعريف بمنجز الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات». وأضافت: «نقدم مبادرة الفنون في السفارات في محطتها الآسيوية الأولى في سيئول، بعد باريس ولندن، عبر الندوة الحوارية بمشاركة الفنان الإماراتي محمد كاظم، أحد الخمسة الذين تأسس على أيديهم الفن المفاهيمي المعاصر في الإمارات، تحاوره غاهي بارك، القيمة الفنية لمتحف سيئول للفنون».

وتناولت الندوة الحوارية نشأة وتطور وازدهار المشهد الفني في الإمارات، والممارسات الفنية ومصادر إلهام الفنانين الإماراتيين، وتجربة الفنان محمد كاظم على وجه الخصوص، والذي يعد واحداً من كبار رواد التشكيل الإماراتي المعاصر، وأحد أبرز الفنانين الذين يستخدمون الوسائط المتعددة في أعمالهم الفنية، وتشمل أعماله الإبداعية وسائط الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والتركيب، ويعرف بجهوده الجادة في استكشاف موضوعات الهوية والمكان والحركة، وسبق له أن استخدم إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كلغة مرئية، وقد عرضت أعماله على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى العالم.