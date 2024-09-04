الحفل السنوي الثامن لـ «أفضل طاهٍ» 4 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي في الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل الحفل السنوي الثامن لأفضل طاهٍ في العالم. ومن المقرر أن تكون هذه النسخة الأكبر بين احتفالات توزيع جوائز أفضل طاهٍ في العالم، وأن تعكس التأثير المتزايد لبرنامج «The Best Chef» وكذلك الأهمية الكبيرة لدبي في عالم فنون الطّهي.

وستكون هذه النسخة الرائدة من جوائز أفضل طاهٍ التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نسخة افتتاحيّة لجوائز الطهي العالمية التي ستُقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة كمركز رائد في قطاع فنون الطهي العالمي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء باختيار دبي لاستضافة جوائز أفضل طاهٍ في نسختها الافتتاحية لأول مرّة خارج القارة الأوروبية والأمريكتين، وهو ما يؤكد على مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى وعاصمة لفنون الطهي، كما ينسجم ذلك مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، إلى جانب أن اختيار دبي لاستضافة هذه الدورة الاستثنائية يؤكد أهمية الدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية. وسيستضيف حفل جوائز أفضل طاهٍ 2024 بدبي نخبة من الشخصيات العالمية في مجال الطهي، مثل الشيف فوغان مابي، وألبرت أدريا، وآنخل ليون، وفلوريانو بيليغرينو وإيزابيلا بوتي.