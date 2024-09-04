«الشارقة للفنون» تنظم معرضي «بين الحلقات والكوكبات» و«فجر جديد»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2024، معرضين للفنانتين بشرى خليلي وإميلي كاراكا، يقامان في المباني الفنية في ساحة المريجة، في الفترة بين 7 سبتمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل.

يأتي معرض بشرى خليلي تحت عنوان «بين الحلقات والكوكبات»، وهو من تقييم الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع أمل العلي وميرا مادهو، القيّمتين المساعدتين في المؤسسة، ويضيء على الاستقصاء المعمّق الذي اتبعته خليلي في نبشها التاريخ المغيّب للتضامن بين المجتمعات، وذلك من خلال تقديم مجموعة مختارة من المشاريع البارزة التي طوّرتها على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، إذ تتجاوز هذه الأعمال التصنيفات التقليدية كالروائي أو الوثائقي، لتدمج ببراعة بين المواد البصرية والصوتية المتنوعة، ما يتيح لها صياغة فرضيات حول أشكال جديدة ومبتكرة من الانتماءات.

وتتميز أعمال خليلي المولودة في المغرب بتنوعها الكبير، بما يشمل الأفلام والفوتوغراف والطباعة والأعمال التركيبية والنشر والنسيج. تعبّر الكلمتان الأساسيتان في عنوان المعرض، «الحلقات» و«الكوكبات»، عن المجتمعات المحتملة التي تتراءى في أعمال خليلي. «الحلقات»، مفردها «حلقة»، وتمثّل تجمعاً أو نمط لقاء في المغرب متصل بسرد القصص، حيث يتحلق الناس من مختلف الأجيال لتبادل الذكريات والأفكار السياسية.

أما معرض «فجر جديد» فيقدم أعمال الفنانة الماورية إميلي كاراكا سليلة قبائل «إيوي» المتواجدة على أراضي تاماكيماكاوراو، ومضيق أوكلاند، ووايكاتو-تاينوي، ونغاتي كاهو، ونغاتي هيني. تُعتبر كاراكا فنانة تعبيرية تجريدية، وملوّنة استثنائية تقدّم أحياناً فناً تجميعياً، وقد علّمت نفسها بنفسها.

يسلط هذا المعرض الضوء على أعمال كاراكا كفنانة مؤثرة، تجمع بين رؤيتها الفنية وقيمها العميقة.