ملتقى المعلمين في الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تاريخ الإمارات وإنجازاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفاء بمطلع العام الدراسي الجديد، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المعلمين؛ حيث استقبل بمقره أكثر من 450 معلماً ومعلمة، وقد حفل الملتقى بالمعلومات الموثقة عن تاريخ الإمارات وتراثها العريق، وذلك بهدف تقريب المسافة بين المعلمين والطلبة.

بدأ الملتقى بفيلم وثائقي يستعرض محطات مهمة في تاريخ الإمارات عبر العصور، والذي تمتد جذوره التاريخية آلاف السنين، مؤكداً أن للإمارات حضارة عريقة متجذرة، وشواهد أثرية تدل على قوة تاريخها.

ثم قدمت الأستاذة هند الحمادي محاضرة في تاريخ وثقافة الدولة، تطرقت فيها إلى تاريخ المنطقة قبل قيام الاتحاد، وتحدثت عن القيم التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها، والتي تتميز بها هوية المجتمع الإماراتي، وأشارت إلى الرموز الثقافية الإماراتية المسجلة في قائمة منظمة اليونسكو العالمية.

شارك في الملتقى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الأكاديميات والمدارس التالية: أكاديمية الياسمينة البريطانية، وأكاديمية ياس الأمريكية، وأكاديمية المنى البريطانية، ومدرسة الشهب الخاصة، ومدرسة فيرجينيا الخاصة، والمدرسة الإيطالية الدولية، ومدرسة أبوظبي الأسترالية، بالإضافة إلى العديد من المدارس الخاصة.

وفي الختام كرّم فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، هند الحمادي، وجال وفد المعلمين والمعلمات في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.