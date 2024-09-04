«العزف على البيانو».. برنامج لاكتشاف المواهب الموسيقية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «هاوس أوف بيانوز» و«ستاينواي آند سنز - دبي» عن إطلاقهما برنامج «العزف على البيانو»، الذي ينظمانه بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية الإماراتية.

ويعد برنامج «العزف على البيانو»، الذي سينطلق خلال أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة ستة أشهر، جزءاً من المرحلة التحضيرية لمسابقة «ستاينواي للبيانو»، وسيتضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية والدروس التعليمية، التي ستتولى الإشراف عليها نخبة من الموسيقيين المحليين. ودعت «دبي للثقافة» كافة المواهب الموسيقية الإماراتية إلى التسجيل في البرنامج، حيث سيكون 23 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات.

ولفت الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على تسخير كافة إمكاناتها وجهودها للارتقاء بكفاءة القطاع الموسيقى.

وقال: «سعت الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الموسيقي، وتسليط الضوء على إمكاناته، وضمان استدامته وحيويته، من خلال ضخ دماء جديدة في عروق المشهد الموسيقي المحلي»، منوهاً بأن برنامج «العزف على البيانو» يشكل جزءاً من جهود الهيئة الرامية إلى إتاحة الفرص أمام المواهب الإماراتية الناشئة للاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز قدراتهم وتطوير مسيرتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى حرص «دبي للثقافة» على إيجاد بيئة تعليميه مستدامة.

وتهدف مسابقة «ستاينواي للبيانو» التي ستقام خلال أبريل 2025 في دبي إلى استقطاب المبدعين في الإمارات والخليج، ومنحهم منصة مبتكرة قادرة على احتضانهم وتمكينهم من تنمية قدراتهم.