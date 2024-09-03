ملتقى شباب المعرفة يناقش في القاهرة قضايا التعليم والتكنولوجيا

المصدر: دبي ــ البيان

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انطلقت النسخة الثانية لـ«ملتقى شباب المعرفة» الذي تنظمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري. ويتضمَّن الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم جلسات نقاشية تتناول موضوعات متعلقة بالتعليم والتكنولوجيا والصحة النفسية للشباب والتحديات التي يواجهونها.

إثراء الحراك الفكري

وافتُتح الملتقى بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر والمختصين، وسط إقبالٍ لافت من شريحة واسعة من الشباب المصريين والعرب.

وقال جمال بن حويرب: «نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مواصلة الاضطلاع بدورنا المحوري في عملية إثراء الحراك الفكري والمعرفي في العالم العربي، ولا سيما فئاته الشابة.

ويشكِّل ملتقى شباب المعرفة ثمرةً للتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعد منصةً معرفيةً استراتيجية للشباب المصريين، تتيح لهم الاستفادة من النقاشات والأفكار والرؤى، وترفدهم بأدواتٍ نظرية وعملية فعالة للتعامل مع التحديات التي تواجههم».

شخصيات بارزة

وقال الدكتور أشرف صبحي: «تأتي هذه الفعالية المعرفية الرائدة التي نتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيمها، لتمثل مورداً معرفياً مهماً للمجتمع المصري بكافة فئاته. وتسعى الوزارة من خلال هذا الملتقى الذي يضم شخصياتٍ وأسماء بارزة في حقول العلم والفكر والتنمية إلى رفد الشباب المصريين بالتصورات والرؤى التي ستساعدهم على رسم مسار مستقبلٍ بنَّاء في حياتهم الشخصية والعلمية والمهنية».

وبدوره، أوضح أليساندرو فراكاسيتي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع إلى إحداث تأثير معرفي متنامٍ في مجتمعات المنطقة، وتفعيل دور الشباب على المستويين المحلي والإقليمي باعتباره من الأولويات الرئيسة للبرنامج.

وقال: يشكل منتدى شباب المعرفة الذي يُعقد في مصر خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتمكين الشباب المصريين والعرب.