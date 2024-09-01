سبتمبر حافل بالفعاليات في مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مكتبة محمد بن راشد، مسيرتها الرائدة في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال شهر سبتمبر الجاري. تبدأ الفعاليات مع جلسة بعنوان «أصحاب الإرادة»، التي تستضيف مجموعة من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على التحدّيات الحياتية الكبرى التي واجهتهم.

كما ستنظم المكتبة جلسة حواريةً بعنوان «لقاء الأدب والنقد»، التي ستسلط الضوء على المجموعة القصصية «ربطة شَعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي 2023. بمشاركة كاتبة المجموعة سراب غانم، والناقدة د.مريم الهاشمي.

ذكاء

وفي سياق التوعية، تقدم المكتبة جلسة «الذكاء العاطفي في العلاقات»، بالتعاون مع مستشفى الجليلة، تقدمها د.مها العلي.

وتستمر الفعاليات مع ورشة «مفاتيح تربوية لأسر واعية»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، التي تقدمها ناعمة الشامسي، كما تستضيف المكتبة الكاتبة العمانية بشرى خلفان، في ورشة عمل بعنوان «تأسيس منهج الكتابة للرواية التأريخية».

واحتفاءً بالشعراء الكبار، تنظم المكتبة جلسة بعنوان «ابن البادية»، حيث تستعرض حياة وإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي. ويشارك فيها الإعلامي وليد المرزوقي، ود.راشد المزروعي، ود.سلطان العميمي، ود.عبدالعزيز المسلم. وفي إطار استكشاف الثقافات المتنوعة، تنظم المكتبة جلسة بعنوان فلسفة «الإيكيجاي» اليابانية، للدكتورة أمل عمر حامد.

وسيحظى زوّار المكتبة بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة، تجمعهم بالمخرج نواف الجناحي، وتقدم من خلالها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة. كما ستنظم المكتبة ورشة «العقول المستدامة» لسلمى الهاجري، والتي تركز على الابتكار في التفكير.

وفي إطار أدب الرحلات، تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان «مذكرات رحلة» للكاتب إبراهيم الذهلي، فيما تختتم الفعاليات مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستُعقد جلسة حوارية تجمع مجموعة من المترجمين والمهتمين، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في الترجمة.