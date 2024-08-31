ربع مليون مستفيد من «عالم يقرأ»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مكتبة محمد بن راشد،أمس، أن عدد المستفيدين من مبادرة «عالم يقرأ» قد بلغ ربع مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة.وكانت المكتبة أطلقت مبادرة «عالم يقرأ»، في إطار جهودها لنشر المعرفة، وتعزيز المشهد الثقافي على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وقامت المكتبة بإهداء أكثر من 80 ألف كتاب، في مختلف التخصصات والمجالات، باللغتين العربية والإنجليزية، لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: تعكس مبادرة «عالم يقرأ» رؤيتنا وإيماننا الكبير بأهمية نشر المعرفة، وإيصالها إلى جميع أفراد المجتمع، لا سيما فئة الشباب والأطفال.

مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مجتمع متقدم يرتكز على المعرفة في جميع المجالات.وأضاف: «المبادرة تدعم استراتيجيتنا، في بناء الأفراد الواعين المتسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة، لقيادة المستقبل وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة».

دور حيوي

من جانبه قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: «مبادرة عالم يقرأ تعكس الدور الحيوي للمكتبات، في تعزيز قيم التبرع والتطوع والمسؤولية المجتمعية، ونؤمن أن المكتبات ليست فقط مراكز للمعرفة، بل منصات فعالة لدعم المبادرات المجتمعية».

وأضاف: «تشكل مكتبة محمد بن راشد اليوم حلقة وصل بين المتبرعين والمستفيدين، وتعد محفزاً للعمل التطوعي بين مختلف فئات المجتمع، وندعو المؤسسات للانضمام إلى رؤيتنا والمبادرة». وتهدف المبادرة إلى نشر المعرفة والتشجيع على القراءة.

وتمكين المدارس في دولة الإمارات من خلال دعم وإثراء المكتبات المدرسية، بكتب متنوعة للأطفال، الناشئة، والكبار باللغتين العربية والإنجليزية.وتقدم المبادرة الدعم للطلبة المشاركين في جائزة تحدي القراءة العربي، وتسعى إلى إثراء مجموعات المكتبات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية، والخاصة، والجامعات، والكليات.

وقامت مكتبة محمد بن راشد، في إطار المبادرة، بتنظيم سلسلة من الزيارات إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات، والمدارس، ومراكز الشباب الإبداعية في أنحاء الدولة كافة، بما في ذلك مراكز رأس الخيمة الإبداعية، ومركز عجمان الإبداعي، ومركز أم القيوين الإبداعي، ومركز فلج المعلا الإبداعي.

وتهدف الزيارات إلى التعريف بخدمات المكتبة، ومرافقها، ومبادراتها، وفعالياتها على مدار العام، بجانب مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق طموحات الأجيال الجديدة وتعزيز رؤية المكتبة كمنارة للمعرفة والإبداع. وضمن فعاليات «صيفنا ثقافي» التي نظمتها المكتبة على مدار شهر أغسطس، أهدت مكتبة محمد بن راشد أكثر من 500 كتاب متنوع مجاناً لجميع زوارها من مختلف الفئات العمرية، خلال زياراتهم لمختلف مكتباتها التخصصية التسع.

ودعت مكتبة محمد بن راشد دور النشر المحلية، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الإصدارات الخاصة، والكتاب والمؤلفين، إلى التبرع بكتبهم ومؤلفاتهم ضمن مبادرة «عالم يقرأ». وتعمل المكتبة على توزيع هذه الكتب على زوارها من طلاب المدارس والمشاركين في جلساتها الحوارية وفعالياتها، إضافة إلى مكتبات المدارس والمؤسسات المحلية. وأشارت المكتبة إلى أن المؤسسات المختلفة يمكنها التواصل للحصول على الكتب باللغتين العربية والإنجليزية ضمن المبادرة.