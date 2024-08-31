«كوريا 360» يستعد لفتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يفتتح مركز التجارب الثقافية الترويجي «كوريا 360» أبوابه قريباً في دبي فيستيفال سيتي مول، وفق ما أعلن خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين يونجيل بارك، المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، وهيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية، وذلك في متجر المركز الترويجي الكوري بالطابق الأول في دبي فيستيفال سيتي مول.

وبهذه المناسبة، قال يونجيل بارك، المدير العام، للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات: «نحرص دائماً على الارتقاء بسمعة بلادنا في الخارج، واطلاع شعوب الدول الأخرى على ثقافتنا الغنية وإرثنا العريق، ويسعدنا التعاون مع دبي فيستيفال سيتي مول لنقل جزء من ثقافة كوريا وتراثها وحياتها المعاصرة إلى دولة الإمارات، لتلبية الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية في الشرق الأوسط».

ويسعى مركز أعمال «الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات» إلى تقديم تجربة ممتعة وشاملة للعملاء، والاستفادة من الإقبال المتنامي في المنطقة على المحتوى والثقافة الكورية.

حيث سيقدم المركز الترويجي لدى افتتاحه عروضاً متنوعة نابضة بالحياة وغنية بالمحتوى والتراث الكوري، وستتاح الفرصة للضيوف للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تجسد روح الابتكار في البلاد بما في ذلك موسيقى البوب الكورية الساحرة والدراما الكورية التي باتت تستقطب جمهوراً واسعاً من المتابعين في المنطقة والمطبخ الكوري بنكهاته اللذيذة المميزة وتجربة الزي التقليدي الكوري الجميل (الهانبوك) والتكنولوجيا الكورية الرائدة.

وسيعمل «كوريا 360»، الذي افتتح أول مركز خارجي له في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على تحديث عروضه بانتظام في أول وجهة متخصصة بالثقافة والمنتجات والإصدارات الكورية في دبي، وبالتحديد في دبي فيستيفال سيتي مول الذي استقطب في عام 2023 أكثر من 23 مليون زائر، ويشكل موقعاً مثالياً لمركز «كوريا 360» لجذب أعداد كبيرة من الضيوف متنوعي الثقافات يومياً.