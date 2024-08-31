شاعرات يحتفين بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، أمسية شعرية بعنوان «إماراتيات في موكب الشعر»، وذلك في قاعة الياقوت بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

شاركت في الأمسية الشعرية كوكبة من الشاعرات الإماراتيات هن الشاعرة أسماء الحمادي والشاعرة مهرة محمد والشاعرة الهنوف محمد والشاعرة مريم الزرعوني، وأدارت الجلسة الشاعرة نجاة الظاهري.

مواكب

رحبت رئيس المكتب الثقافي بالمجلس صالحة عبيد غابش بالضيفات الشاعرات، والسيدات والفتيات الحاضرات وهنأتهن بهذه المناسبة، «يوم المرأة الإماراتية»، مشيدة بدورهن الكبير وبذل المزيد من الجهود للارتقاء كل في مجاله، مؤكدة على دور الشاعرات وأهمية الإبداع في الساحة الشعرية الإماراتية.

وقالت غابش: موكب الشعر هو الموكب الذي يخاطب الروح، ويخاطب القلب والفكر، وأثنت سعادتها بأداء الشاعرات، وما قدمنه من أجواء شعرية متنوعة، كل شاعرة لها جوها، ولها رونقها وتألقها، ولها صوتها المختلف عن الآخر.

وأدارت الجلسة الشاعرة نجاة الظاهري وأشادت بتوجيهات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في خدمة المرأة.