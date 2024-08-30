فعاليات أدبية شعرية بالمنطقة الشرقية

المصدر: كلباء - البيان

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استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية الشاعرة الدكتورة عائشة جمعة الشامسي ضمن فعالية قراءات شعرية «كتاب وشعر» صباح أمس بمجلس كلباء الأدبي. وأدار الحوار الإعلامي عبدالله أحمد، الذي افتتح الجلسة بنبذة عن الشاعرة د.عائشة جمعة الشامسي، التي استهلت، من جهتها، الجلسة بقصيدة «ظرف في طاولة العمر» تناولت فيها العديد من الجوانب الهادفة، وناقشت دور اللغة العربية ومكانتها في المجتمع. وتحدثت الشامسي عن ديوانها الشعري «ما لم تقله عائشة».

من جانب آخر استضاف مكتب وادي الحلو الشاعرة شيخة المطيري، على مسرح مدرسة عائشة بنت عثمان الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات.أدارت الجلسة الإعلامية عائشة النقبي، تناولت في الجلسة العديد من المحاور منها التعريف بالشاعرة وأعمالها والتجربة الشخصية للشاعرة.