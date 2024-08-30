«اللوفر أبوظبي» يعرض مجموعة جديدة من الأعمال الفنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف متحف اللوفر أبوظبي عن مجموعة من القطع الفنية الجديدة المعارة إلى المتحف، التي يُعرض العديد منها لأول مرة في منطقة الخليج، إضافة إلى أعمال استحوذ عليها في الفترة الأخيرة، وستجتذب هذه القطع الزوار الذين يزورون المتحف للمرة الأولى، وكذلك الذين يرتادونه بانتظام.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «انطلاقاً من مكانة متحف اللوفر أبوظبي بأنه أول متحف عالمي في العالم العربي يلتزم المتحف بعرض مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال الفنية، التي حصل عليها، على سبيل الإعارة أو الاستحواذ من شتى أنحاء العالم».

وأضاف: «يعمل المتحف على تعزيز مجموعة مقتنياته الدائمة باستمرار، من خلال تقديم أعمال فنية جديدة بانتظام، ليثري تجربة زواره».

ومن أبرز الأعمال الفنية التي استحوذ عليها المتحف شمعدان من النحاس الأصفر مرصع بالذهب والفضة من الموصل في العراق يعود إلى نحو عام 1275، وكذلك العمل الفني ربع مُجيَّب (إسطرلاب عربي رباعي كبير) به خطوط تشير إلى مواقيت الصلاة، يعود إلى الفترة ما بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر من المغرب أو سوريا.

وتضم مجموعة مقتنيات المتحف على سبيل الاستحواذ كرسي الملكة الأم ينتمي إلى إمبراطورية «أشانتي» في غانا في القرن التاسع عشر.

وعزز المتحف مجموعة مقتنياته عبر إضافة مجموعة من القطع المميزة المُعارة من المتاحف والمؤسسات الثقافية الشريكة. وأسهم متحف اللوفر بشكل كبير في عملية الإعارة الأخيرة بمجموعة أعمال جديدة معروضة حالياً في قاعات اللوفر أبوظبي. ومن أبرز المعروضات أيضاً، لوحة (فيلسوف في حالة تأمل) التي أبدعها الفنان رامبرانت فان راين (لايدن 1606 - 1669) ولوحة (مصور شاب يبري قلمه الرصاص) للفنان جان باتيست سيميون شاردين (باريس 1699 – 1779).

ويذكر أن القطع الرئيسية المقدمة إلى المتحف على سبيل الإعارة تضم أيضاً تمثالاً ضخماً لإيزيس من قسم الآثار اليونانية، والإترورية والرومانية، وتمثال عطارد من قسم المنحوتات في متحف اللوفر.