«الأرشفة الرقمية» يثري المحتوى العربي

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤتمر «الأرشفة الرقمية في العالم العربي»، خلال الفترة من 29 حتى 30 أكتوبر المقبل، بهدف إثراء المحتوى الرقمي العربي.ويسلط المؤتمر الضوء على قضايا حفظ البيانات، وإثراء المحتوى العربي، والارتقاء بممارسات وتجارب الأرشفة الرقمية في العالم العربي، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها.

ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من الباحثين والخبراء والمهنيين، لمناقشة واقع الأرشفة الرقمية في العالم العربي والتحديات التي ستواجه مستقبلها.وقال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي الأرشفة الرقمية اهتماماً كبيراً، إيماناً منه بأهمية حفظ المعارف بأنواعها وأرشفتها وإتاحتها والوصول إليها باستخدام هذه التقنيات الرقمية الحديثة، التي صار لها دورها الكبير في تنظيم وإدارة المعلومات، ولا سيما أن الأرشفة الرقمية توفر مساحات مكانية كبيرة، وتحفظ الوثيقة الورقية من التلف بسبب تداولها، فتدوم وقتاً أطول لكي تتناقلها الأجيال، وتسهل الوصول إليها وقت الحاجة، وهذا هو الهدف من حفظها.

وأشار إلى أنه وبهذا الأسلوب التقني الحديث فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفظ بملايين الوثائق في حواسيب وخوادم خاصة لهذا الغرض، وهو يواصل استراتيجياته الطموحة في مجال الأرشفة الرقمية والحفاظ على البيانات أطول زمن ممكن.