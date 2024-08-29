مصر تستضيف «شباب المعرفة» 2 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تنظِّم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «ملتقى شباب المعرفة»، في نسخته، الثانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، وذلك يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

ويهدف الملتقى إلى تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية، وتشجيع العاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار، وتحفيز الشباب العربي إلى توسيع آفاق فكرهم الخلاق، ويندرج الملتقى ضمن مساعي المؤسَّسة في تمكين الشباب العربي ودعم مسارات نشر المعرفة، ونقلها ضمن المجتمعات العربية من أجل بناء مجتمع معرفي عالمي عماده الابتكار والتنمية المستدامة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يمثِّل هذا التعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة في مصر خطوة جديدة نحو إطلاق المزيد من المبادرات المعرفية المشتركة إقليمياً.

حيث يشكِّل الملتقى منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات والأفكار بين الشباب في العالم العربي، وصناعة المزيد من المبدعين القادرين على مواكبة المتغيرات العالمية في شتى القطاعات.