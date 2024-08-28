مثقفون: المرأة الإماراتية صاحبة بصمة مؤثرة في شتى الميادين

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه مسؤولون في المؤسسات الثقافية الإماراتية التحية للمرأة الإماراتية في يومها، الذي يجسد قيم المشاركة والعطاء والتمكين.

عائشة ديماس: صانعة الأجيال

وهنأت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، جميع النساء الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيدة بدورهن المتميز وإنجازاتهن البارزة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالاً ونموذجاً حياً على القدرة والإبداع والابتكار، مشددة على أهمية مواصلة دعم المرأة وإبراز إنجازاتها، لتكون حافزاً على المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، التي تعتبر فيها ركيزة أساسية باعتبارها صانعة الأجيال.

وأضافت أن المرأة الإماراتية في إمارة الشارقة حظيت على الدوام بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومساندة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث قاد هذا الدعم إلى إبراز القدرات الكامنة للمرأة في مختلف المجالات، مستشهدة بالدور المحوري الذي قامت به الموظفات في هيئة الشارقة للمتاحف، بتحويل المتاحف إلى مراكز نابضة بالحياة للثقافة والتعليم من خلال ما أظهرنه من تفانٍ استثنائيّ في عملهن، محققات إنجازات ملموسة تعزز مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي وحصدن عبرها العديد من الجوائز.

عبدالله الكعبي: الدور فاعل

وقال عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثّل اعترافاً بالدور الفاعل الذي لعبته في نهضة الوطن الشاملة باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء والتنمية، ومناسبةً للاحتفاء بإسهاماتها الرياديّة في القطاعات التنمويّة جميعها بفضل البيئة الحاضنة التي توفّرها لها القيادة الحكيمة منذ نشأة الدولة حتى اليوم، مشيداً بما حققته بنات الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف: «لطالما حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها؛ لتنهل من أرقى العلوم والمعارف، وتصقل مهاراتها في مختلف الحقول لتكون قادرة على القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية، فأبدعت المرأة الإماراتية في اغتنام هذه الفرصة الثمينة، ووضعت بصمة مؤثرة في شتى الميادين، بما فيها قطاع النشر الذي يشهد تطوراً نوعياً في الإمارات بفضل جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، والتي غدت نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية، وعززت بمبادراتها الريادية حضور المرأة في هذا القطاع».

ولفت الكعبي إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في المجال الثقافي والإبداعي على الصعيدين المحلي والدولي، إن كان في قيادة المشاريع الإبداعية، أو في تمثيل الدولة على الساحة الثقافية العالمية، أو في تأسيس الأعمال الناجحة في مجال النشر، مؤكداً أن ابنة الإمارات ستمضي في مسيرة التميز شريكة مبدعة في رسم المستقبل المستدام للوطن.

راشد الكوس: مساهمة ملهمة

ومن جهته، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن الإنجازات الفريدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة، بفضل الدعم الاستثنائي من القيادة الحكيمة، جعلت منها مصدر إلهام لنساء العالم. إنجازات كان محركها ذهن وقاد وطموح لا سقف له أطلقت عبرهما العنان لطاقاتها، محقّقة الكثير من المنجزات الملموسة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تزدهر في ربوع الوطن، وخاصة في المجال الثقافي الذي لمعت المرأة الإماراتية فيه بحضورها، سواء بنتاجها الفكري، أو بريادتها للكثير من دور النشر، معززة صناعة الكتاب في الدولة.

وأضاف سعادته: «أثبتت المرأة الإماراتية حضورها بكل ثقة في فضاءات الإنجاز، ولعبت أدواراً فاعلة في ترسيخ الصورة الناصعة لوطنها محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر عطاءاتها في جميع المجالات فاستحقت بجدارة التقدير والاحترام اللذين تحظى بهما من القيادة الرشيدة بتكريس يوم للاحتفاء بها، ومن مجتمعها الذي يكرمها أفضل تكريم. إنها شريكة بناءة في مسيرة الازدهار على امتداد الوطن في الحاضر، ومساهمة ملهمة في استشراف مقومات استدامة النهضة والعمل الحضاري للغد».

ونوه المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إلى أن الإماراتيات أبدعن في إضفاء بريق على المشهد الثقافي في الإمارات من خلال الإسهامات المميزة لهن في الكتابة والتأليف والنشر، والتي تألقن فيها على المستويين المحلي والدولي، مؤكّداً أن «جمعية الناشرين الإماراتيين» ستبقى حاضنة للمبدعات الإماراتيات، وستواصل رفدهن بشتى السبُل الممكنة كي يدوم عطاؤهن اليوم وغداً، وتستمر بصماتهن بارزة على صفحات المستقبل.

مجد الشحّي: قوة إيجابية

وفي ذات السياق، هنأت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، المرأة الإماراتية في يومها، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثّل فرصة للاحتفاء بجميع الإماراتيات الملهمات اللواتي يشكّلن القوة الإيجابية الداعمة في تحقيق النجاحات النوعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، بما فيها القطاع الثقافي والإبداعي.

وأكدت أن المرأة الإماراتية، استطاعت أن تبرهن كفاءتها وقدرتها على تحقيق التميُّز في أي مجال تخوضه في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وتشريعاتها الرائدة؛ ومنها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، والرامية إلى تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة في جميع المجالات بما ينعكس على ترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

وقالت: «في هذا اليوم لا نحتفل بإنجازات نساء الإمارات الاستثنائية وحسب، بل نحتفي أيضاً بالوطن الحُلم لكل امرأة، والذي يحقق في كل عام إنجازاً جديداً على صعيد تنافسيته عالمياً في مجالات تعزيز مكانة المرأة الريادية في مسيرة الدولة التنموية، خاصةً في مؤشرات ردم الفجوة بين الجنسين التي وصلت فيها الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، وحافظت على صدارتها في المرتبة الأولى بين الدول العربية».

وأضافت: «إن حماية حقوق المبدعات هو جزء من رسالتنا في جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وسنواصل العمل على دعم مسيرتهن المميّزة في إثراء المشهد الثقافي بوصفهن شريكات في استدامة الإبداع والصناعات الثقافية في الإمارات».