4 دواوين جديدة لشعراء مغاربة من منشورات «ثقافة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، أربعة دواوين شعرية جديدة لشعراء مغاربة ينتمون للجيل الجديد من القصيدة المغربية الحديثة. وتأتي هذه الإصدارات ضمن استراتيجية النشر، والتي ترعاها دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وبتنسيق فعال مع دار الشعر بمراكش، التي أغنت بموجبه المكتبات بالكثير من العناوين في مجالات معرفية متعددة: ترجمات، نقد وإبداع شعري. وضمن الموسم الرابع، تختار الدار عناوين لشعراء شباب، يشكل هذا الإصدار أولى إطلالتهم الإبداعية في مجال الطبع والنشر.

وتنظم دار الشعر بمراكش حفلاً خاصاً بروادها وبشعرائها يوم السبت 31 أغسطس بحديقة أحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، وتشهد الفعاليات توقيع الإصدارات الجديدة لـ«شعراء قادمين إلى المستقبل»، وهم على التوالي: أسماء إدعلي أوبيهي ومبارك العباني وحمزة الخازوم وبدر هبول.