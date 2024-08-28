قصص حية من «الإمارات للآداب» في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي – البيان

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تواصل مفاجآت صيف دبي 2024 تقديم تجارب جديدة في الأسبوع الأخير من دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً، مع إطلاق فعالية القصص الحية من تقديم مؤسسة الإمارات للآداب في سيتي سنتر مردف يومي 30 و31 أغسطس الجاري بدءاً من الساعة 5 مساءً للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمنطوقة، بمشاركة نخبة من مؤلفي كتب الأطفال.

وتشكل الفعالية، التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستضيفها سيتي سنتر مردف، إضافة جديدة ومميزة إلى جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن صنع ذكريات صيفية لا تنسى من خلال الدخول إلى عالم رائع من القصص الجذابة والجلسات والفعاليات الترفيهية.

وتسلط مؤلفة كتب الأطفال الشهيرة كاثي أوربان وراوية القصص لمياء توفيق، الضوء على التأثير القوي للآداب في حياة الأطفال يوم 30 أغسطس الجاري، فيما يقدم عازف منفرد من فرقة شباب دبي مقطوعة موسيقية ساحرة، قبل أن يصعد المغني الإماراتي زرعوني على خشبة المسرح لإبهار الجمهور بألحانه الرائعة.

وتتواصل الفعالية الثقافية والإبداعية يوم 31 أغسطس، حيث تصعد كاثي أوربان على خشبة المسرح مرةً أخرى، إلى جانب مجموعة جلسات تقدمها مؤلفة كتب الأطفال الأفضل مبيعاً هيلين فارمر والكاتبة والرسامة المصرية نيروز الطنبولي. ويختتم البرنامج مع عروض موسيقية مميزة يقدمها كل من المغني وعازف الجيتار الفلسطيني عمار أشقر.