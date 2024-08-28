عالم مدهش يختتم 58 يوماً مليئة بالمرح

المصدر: دبي - البيان

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اختتم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، دورته الأكثر تشويقاً مع أكبر برنامج من التجارب الغامرة التي ساعدت الجميع على صنع ذكريات صيفية لا تُنسى على مدار 58 يوماً مليئة بالمرح هذا الموسم.

حيث استمتع الآباء والأمهات والأطفال بالاحتفالات الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق عالم مدهش مع ظهور شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في مختلف أنحاء المدينة. واستقبلت الوجهة الصيفية المفضلة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 1140 شخصاً من ذوي الهمم، مما يعكس التزامها تجاه خدمة جميع فئات المجتمع.

وشملت دورة العام الحالي من عالم مدهش أكثر من 700 عرض ترفيهي ومسرحي وورشة عمل تثقيفية، بالإضافة إلى 170 لعبة ومنطقة جذب مبهجة، بما في ذلك 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي.

وامتد عالم مدهش هذا العام على مساحة 22000 متر مربع ضمت العديد من المناطق الترفيهية المصممة خصيصاً لتقديم فرص متواصلة للإبداع والاستكشاف، بالإضافة إلى أكثر من 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات قدمت تشكيلة متنوعة من الأطباق التي استمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.

وقالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نجح عالم مدهش على مدار 25 عاماً في رسم البسمة على وجوه الآباء والأمهات والأطفال في مختلف أنحاء المدينة. واحتفالاً بهذا الإرث الرائع، استقبلت الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة لدى الجميع مئات الآلاف من الزوار الذين نجحوا في صنع ذكريات استثنائية بصحبة أحبائهم.

ولا شك أن دورة العام الحالي وضعت معياراً جديداً للترفيه العائلي في دبي، وذلك من خلال الألعاب الجديدة الممتعة والتجارب التثقيفية والترفيهية الغامرة وخيارات تناول الطعام المتنوعة، مما عزز مكانة عالم مدهش كوجهة لا بد من زيارتها خلال مفاجآت صيف دبي.

ويعد النجاح الساحق لدورة هذا العام شهادةً على الجهد المبذول لتصميم كل تجربة من تجارب عالم مدهش من قبل فريق عملنا الرائع وشركائنا الاستثنائيين الذين عملوا بجد لضمان مغادرة كل زائر بذكريات لا تُنسى. ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى موسم رائع العام المقبل لإدخال المزيد من السعادة والسرور إلى قلوب زوارنا من العائلات والأصدقاء».