إعادة تشكيل فرقة «أويسيس» وجولة عالمية لها في 2025

المصدر: لندن - أ ف ب

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أنهى نجما موسيقى الروك الإنجليزية الأخوان ليام ونويل غالاغر خلافهما الفني الذي دام 15 عاماً بإعلانهما أمس عن إعادة تشكيل فرقة «أويسيس» الشهيرة، وعن جولة حفلات عالمية لها سنة 2025. وكان محبّو الفرقة فقدوا الأمل بالتئام شملها مجدداً بعدما شهدت السنوات شائعات كثيرة وهجمات متبادلة بين الأخوين بواسطة وسائل الإعلام.

لكن عودة الفرقة التي طبعت تسعينيات القرن العشرين أصبحت رسمية من خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل بعنوان «الأمر بات واقعاً!». وحُدد الرابع من يوليو 2025 موعداً لأولى الحفلات، وتقام في كارديف الويلزية.

وتشمل الجولة أربع حفلات في مدينة مانشستر، ومثلها في ملعب «ويمبلي» في لندن. وبعد المملكة المتحدة، ستكون للفرقة حفلات في دبلن، فيما «تجري استعدادات لشمول الجولة، التي تحمل عنوان أويسيس لايف 2025، قارات أخرى».