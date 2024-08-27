3,3 ملايين درهم للمستفيدين من الدورة الثانية من «منح الثقافة والإبداع»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من الدورة الثانية من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» الذي أطلقته في أغسطس من العام الماضي 2023، حيث رصدت مبلغ 3,296,300 درهم إماراتي لدعم 43 موهوباً إماراتياً في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين استدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وقد حظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام كبير من المجتمع الإبداعي.

كما لقيت دورته الثانية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتقدمين، خاصة أصحاب الطلبات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتحسناً كبيراً في جودة المشاريع الثقافية والإبداعية المقدمة، إلى جانب تنوع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المشاركة.

وجرى اختيار 43 مستفيداً ضمن فئات البرنامج الأربع، وهي: الإبداع والإنتاج، والترويج والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، وفي مجالات: «التأليف والنشر، والأفلام والتلفزيون، والموسيقى، والفنون البصرية والتصميم، والفنون الأدائية والمسرح، والتراث الثقافي، وألعاب الفيديو».

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يعكس الإقبال الكبير الذي حظيت به الدورة الثانية من البرنامج مدى حرص المشاركين على الاستفادة مما توفره الوزارة من فرص لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، ونحن بدورنا نعتز بكل تلك الطاقات والمهارات التي تعكس الواقع الثقافي والفني والإبداعي المتطور الذي تعيشه دولتنا.

ونسعى إلى أن نحقق رؤى وأحلام وتطلعات هذه الفئة الاستثنائية من المجتمع، عبر توفير المزيد من المتطلبات التي تلبي طموحاتهم، وتطور مهاراتهم، ومشاريعهم بما يخدم النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة».

هذا وقد فاز بالمنح على صعيد مجال الفنون البصرية والتصميم كل من: جميري، وشيخة المزروع، وجمانة الهاشمي، وأسماء بالحمر، وموزة المطروشي عن فئة الإبداع والإنتاج، وأمينة الجرمن آل علي عن فئة السفر والتنقل الدولي، وشهد الكعبي، وعائشة الحمادي، ومحمد السويدي عن فئة تنمية المهارات. كما فاز في مجال الموسيقى فئة الإبداع والإنتاج كل من:

أرقم العبري، وإيهاب درويش، ومنصور الحيرة، وحمد الطائي. وعن فئة تنمية المهارات ندى العيدروس، فيما حظي بمنحة البرنامج عن مجال الأفلام والتلفزيون/ فئة الإبداع والإنتاج كل من: إيمان السيد، وفاضل المهيري، وهناء كاظم، وعبدالله حسن أحمد، وإبراهيم استادي، ونايلة الخاجة، وعلي الشريف.

أما في مجال التأليف والنشر، فقد حظي بالمنح: سالم السويدي، وسارا المهيري، ومروان الفلاسي، وبدور رشيدي، وفاطمة العليلي، وعلا اللوز عن فئة الإبداع والإنتاج، ومحمد الحبسي، ومريم جمعة، وحليمة الصايغ، والدكتور علي عبدالله فارس، وعليا الشامسي، والدكتورة مريم الهاشمي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.

وشمل مجال الفنون الأدائية والمسرح: الشيخة سارة القاسمي، وسمير البلوشي، وشهد السقاف عن فئة الإبداع والإنتاج، وراشد النعيمي عن فئة تنمية المهارات، ومحمد العبدولي، ومحمد جمعة علي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.وتضمن مجال التراث الثقافي: آمنة الشامسي عن فئة تنمية المهارات، ومها النيادي، وآمنة القبيسي عن فئة الإبداع والإنتاج. وشمل مجال ألعاب الفيديو حمد خوري، ضمن فئة الإبداع والإنتاج.