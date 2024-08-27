ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ 24 ينطلق 18 سبتمبر

المصدر: الشارقة ــ البيان

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نظم معهد الشارقة للتراث مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، كشف خلاله الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن فعاليات النسخة الـ 24 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينطلق من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل، تحت شعار «حكايات الطيور»، وبمشاركة ما يزيد على 145 راوياً وخبيراً وباحثاً من أكثر من 32 دولة.

حيث يمثل الملتقى منصة لاستعراض ثراء وتنوع الثقافة الشعبية وأهمية التراث الشفهي في حفظ الهوية الوطنية والثقافية. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي:

«في كل عام يتجدد اللقاء بالرواة ومعارفهم الشعبية القيمة، في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي من كل حدب وصوب». وأوضح أن ضيف شرف الملتقى هذا العام هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط)، نظراً لما تتمتع به من رصيد كبير وغني بالتقاليد المروية والمكتوبة.