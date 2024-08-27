«مستقبل الماضي» في دبي.. لوحات في حوار بين العصور

المصدر: دبي ــ البيان

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ينطلق في دبي معرض «مستقبل الماضي»، الذي يقدم أعمال الفنان المعاصر المرموق ماغنوس غوين، وذلك في «مستاريا غاليري» بدبي من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر المقبل.ويأخذ المعرض الزوار في رحلة لاستكشاف التوازن الدقيق بين التاريخ والحداثة، والذي يعكسه الفنان ماغنوس من خلال إبداعاته الفريدة في لوحاته.

ويعرض «مستقبل الماضي» النهج البصري للفنان ماغنوس غوين في الفن، حيث يستعرض الروابط بين الأساليب التقليدية والمعاصرة. ويجمع الفنان في أعماله عناصر متناقضة جنباً إلى جنب، ويمزج بين القطع الكلاسيكية الخالدة والجماليات المستقبلية لخلق حوار بين العصور المختلفة.

ويتميز ماغنوس غوين، الفنان المولود في لندن بأسلوبه الفريد، حيث يمزج بين تأثيرات فن الشارع وثقافة البوب مع تقنيات الفنون الجميلة. وتعيد أعماله تصور الرموز والمواضيع من فترتي عصر النهضة والباروك، لتقدم منظوراً مبتكراً يتحدى النظريات التقليدية للجمال. ويشجع فنه المشاهدين على اكتشاف الجمال في أماكن غير متوقعة.

حيث غالباً ما يحول الصور المألوفة إلى شيء جديد تماماً. ويُبرز المعرض قدرة ماغنوس غوين على إعادة تفسير الزخارف التقليدية من خلال رؤية معاصرة، ليقدم للمشاهدين مزيجاً فريداً وممتعاً من الموضوعات المألوفة التي تم تحويلها إلى شكل مبتكر، كما تعكس أعمال الفنان العلاقة المتطورة بين الزمن والإحساس.

ومن بين الأعمال التي يحتضنها المعرض لوحة «أنا وأنت الأرض» المستوحاة من فكرة توسع القلب خارج حدوده، والتي ترمز إلى النمو والعمق العاطفي. ولوحة أخرى بارزة باسم «صباح ما بعد الليلة الماضية»، والتي تقوم بتحديث مشاهد قديمة من خلال دمج عناصر معاصرة، مما يخلق تباينات غير متوقعة بين السكون والحياة.

كما تدعو هذه اللوحة المشاهدين للتعمق في آثار الحدث، وتلعب على التركيز والحركة، وتشجع العين على التحول المستمر واكتشاف الأشياء المختلفة والجديدة.وينقلنا معرض ماغنوس غوين «مستقبل الماضي» في مستاريا غاليري عبر الزمن، متحدياً فكرة ما كان، وما هو كائن، وما يمكن أن يكون، مما يجعل هذا المعرض من أبرز الأحداث في مشهد الفن النابض بالحياة في دبي.