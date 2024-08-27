20 فعالية مبتكرة لـ«مدارس الحياة» خلال سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية، تعود «مدارس الحياة» في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة لتقدم 20 فعالية، تحت شعار «وتبدأ الرحلة من جديد»، وتهدف هذه المبادرة التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع على تبادل الأفكار والمعرفة، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من صقل مواهبهم.

وستشهد «مدارس الحياة» التي تعود بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025، استحداث مجموعة جديدة من الأندية المبتكرة، التي تضم «التنمية الأسرية» و«الصحة والتغذية»، و«القصص المصورة» و«المهن» إلى جانب أندية «السينما» و«الفن» و«الكتاب» و«الشطرنج»، وستقدم من خلالها أكثر من 20 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكافة فئات المجتمع، وتدريبهم على فنون التواصل الفعال وإدارة الوقت وآداب السلوك وتعزيز الثقة بالنفس، وغيرها.

وسيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة «تحديد الأهداف وإدارة الوقت» التي تقدمها نورا العباسي، والتي ستطل أيضاً عبر ورشة «فن التأثير الفعال والتواصل مع الأبناء»، حيث تبين فيها تأثير الكلمات ولغة الجسد في تشكيل الأفكار والسلوكيات.

وضمن أنشطة «نادي الفن» سيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تقديم تشكيلة من ورش العمل الفنية التي سيدربون فيها زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على تقنيات الرسم على المرآة، والزجاج والأواني الفخارية، والنحت البارز من الورق المقوى.

في حين يتضمن «نادي الصحة والتغذية» سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى مراد، والدكتورة ثريا التميمي، والدكتورة رونزا غازي في مكتبتيْ الصفا للفنون والتصميم وأم سقيم العامة، ويركزن فيها على طرق إعداد وجبات صحية وخفيفة تمنح الأطفال ما يحتاجونه من طاقة خلال يومهم الدراسي.

في المقابل، ستشهد مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي السينما» التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيقوم بتدريب المشاركين على أساليب إنشاء محتوى مصور جذاب، كما سيتعرفون عبر ورشة «مدخل إلى تحرير الفيديو» على أدوات وتقنيات تحرير الفيديوهات.