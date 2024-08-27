متحف القبو الأخضر الألماني يعرض مجوهرات بعد استعادتها من اللصوص

المصدر: دريسدن ــ د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض متحف القبو الأخضر الألماني قطعاً ومجوهرات بعد استعادتها من اللصوص في ديسمبر 2022.وبعد نحو خمس سنوات على إحدى أكثر عمليات السرقة الأثرية جرأة في تاريخ ألمانيا، أعيدت مجوهرات متنوعة لا تقدر بثمن، إلى المتحف في دريسدن عقب تحقيق شرطي مطول.

والقطع المستعادة تعرض على الجمهور العام بتذاكر محدودة تطرح على موقع المتحف. وخلال عملية اقتحام للمتحف المقام في القصر الملكي الشهير في نوفمبر 2019، سرق اللصوص 21 قطعة من المجوهرات الفخمة.