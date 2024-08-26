مهرجان «أنغوليم الفرنكفوني» ينطلق غداً

المصدر: بوردو(فرنسا) - أ ف ب

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يستقبل مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنكفوني (غرب فرنسا) بدورته السابعة عشرة الجمهور والمتخصصين في القطاع بدءاً من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، في نسخة تسلط الضوء هذا العام على السينما المغربية، وتستهل بأمسية تكريمية للممثل الفرنسي الراحل آلان ديلون.

وبمشاركة عشرة أفلام في المسابقة الرسمية، يحقق الحدث السينمائي الذي رأى النور عام 2008 نمواً ملحوظاً على مر السنوات، لدرجة أنه بات يعول على استقطاب أكثر من 70 ألف شخص هذا العام بحسب منظميه، مقابل 58 ألفاً في عام 2023. ويقول دومينيك بينيار، المندوب العام للمهرجان إلى جانب ماري فرانس بريير: «بات معلوماً أن هذا هو المهرجان الذي يقام قبيل موسم العودة إلى المدارس».

وفي هذا الحدث، يلتقي نجوم على الشاشة الكبيرة، من أمثال الممثلة البريطانية كريستين سكوت توماس التي تترأس هذا العام لجنة التحكيم، وجولي ديلبي المشاركة في المنافسة على جائزة الإخراج أو ساندرين كيبرلان التي تؤدي دور الممثلة الفرنسية الشهيرة سارة برنار، مع محترفين في القطاع بالإضافة إلى عشاق للسينما.

ويوضح دومينيك بينيار أن «المبدأ التوجيهي هذا العام يتمثل في إلقاء الضوء على نساء استثنائيات»، مستشهداً بفاليريا بروني تيديشي التي تؤدي دور أم ثنائية القطب في فيلم «أون في ريفيه» لمورغان سيمون، أو أودري لامي بدور أم تعيش مع ابنها المصاب بالتوحد في فيلم «أن تونغ أو بييه دو ليمالايا» لجون واكس.

من بين الأفلام العشرة في المسابقة، أربعة أعمال من توقيع مخرجات تتنافس على جائزة «فالوا دو ديامان» لأفضل فيلم روائي طويل. ومن بينهن، المخرجة والممثلة ليتيسيا دوش مع فيلمها «لو بروسيه دو شيان»، الذي عرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي وحاز جائزة «بالم دوغ».