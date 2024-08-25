36 مليار دولار قروض مصرفية عالمياً بضمان روائع فنية

المصدر: دبي - البيان

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ترى أكبر البنوك في العالم أن عملاءها يستخدمون بشكل متزايد الأعمال الفنية باهظة الثمن كضمان، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة مقابل القطع الفنية من 20 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقدر بـ36 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وقال أدريانو بيسيناتي دي تورسيلو، المنسق العالمي للفنون والتمويل في شركة ديلويت: «إذا كنت مالكاً وتحتاج إلى السيولة الآن، فعليك التوقف عن البيع، وبدلاً من ذلك تقترض مقابل أعمالك الفنية، في انتظار ظروف أفضل للسوق».

ويمتلك كل من بنك أوف أمريكا وسيتي جروب فرقاً مخصصة للعملاء الذين لديهم مجموعات فنية عالية القيمة، حيث شهد البنك الأول زيادة في خطوط الائتمان الممنوحة بضمان الأعمال الفنية بنسبة 15% تقريباً في العام الماضي.

في الوقت نفسه، تباطأت مبيعات الأعمال الفنية، ففي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية لأفضل عشر قطع فنية تم بيعها في مزادات شهر مايو 760 مليون دولار. العام الماضي كان 403 ملايين دولار. هذا العام بلغ المجموع 312 مليون دولار.

وعلى الرغم مما يشهده أحياناً هذا السوق، إلا أن الخبراء الماليون يؤكدون أن القروض الفنية تظل فعالة بشكل خاص، حيث إن قيمة القطعة الفنية أقل تقلباً من مختلف أشكال وأنواع الضمانات الأخرى.