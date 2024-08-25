100 ممثل عن العالم العربي في أسبوع موسكو السينمائي

المصدر: موسكو - وام

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انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، أول من أمس، فعاليات مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي، الذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وأكثر من 100 ممثل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف توسيع الاتصالات الإبداعية والمهنية وتعزيز التعاون في مجال السينما مع دول العالم.

ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يعد منصة للتبادل الإبداعي ومشاهدة أفضل الأفلام من مختلف البلدان، عرض أكثر من 300 فيلم، من بينها 70 فيلماً دولياً وأفلام روسية، بالإضافة إلى تقديم حوالي 200 فعالية كل يوم في أكثر من مكان مثل دور السينما والحدائق والمتاحف والفنادق، إضافة إلى جلسات وندوات ثقافية وطاولة مستديرة.

ويبحث ممثلو شركات السينما الروسية والأجنبية آخر الأمور والمستجدات المتعلقة بصناعة السينما وعروض تقديمية للمتخصصين في صناعة السينما، فضلاً عن آفاق التعاون والتعرف على فرص التصوير في روسيا، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للتعاون بين صناع السينما في العالم.

ومن المقرر أن يسلط المهرجان الضوء علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، التي تجسد القصص المتنوعة والتراث الثقافي الغني لهذه المنطقة، وتعد الأفلام المختارة للعرض في هذا الأسبوع فرصة للزوار للتعمق في ثقافة الشرق الأوسط.