اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد قاعة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الساعة 11 من صباح اليوم (السبت)، انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك في مقره الكائن بمنطقة قناة القصباء في الشارقة.وقال عبد الرحمن نقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مسؤول العلاقات العامة والإعلام:

إن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، وتعكس التزامنا جميعاً بتعزيز الثقافة والأدب ودعم الكتّاب والأدباء في الإمارات، وإن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات هو منبر مهم يُعنى بتطوير الحركة الأدبية والثقافية في الدولة، ويعمل على دعم الكتّاب والأدباء في مسيرتهم الإبداعية. من خلال هذه الانتخابات، نؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة والشفافة لاختيار من يمثل تطلعات الأدباء والكتّاب ويسهم في تحقيق أهداف الاتحاد.

وأضاف: لقد شهدنا على مر الأيام الماضية جهوداً جبارة من الاتحاد في نشر الأدب والثقافة، وتقديم الدعم للكتّاب والأدباء، وتنظيم الفعاليات الثقافية التي تعزز من مكانة الإمارات على الساحة الأدبية العالمية. ونحن على يقين أن الانتخابات الحالية ستسهم في تجديد الحيوية وتعزيز الرؤية المستقبلية للاتحاد.

وأشار نقي إلى أن الاتحاد سجل تنظيم الكثير من الفعاليات والمشاركة في أخرى على المستويين المحلي والخارجي، حيث توزعت الفعاليات في الداخل على كافة الفروع، واستقطبت أهم الأسماء في الثقافة والإبداع، في سياق اهتمام الاتحاد بتوفير منصة لكافة المبدعين، في كل المجالات.

وفي السياق لفت نقي إلى مشاركات الاتحاد البارزة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. كما سجل مشاركة لافتة في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. وكذلك مشاركة الاتحاد في تحكيم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، والمشاركة في أيام الشارقة التراثية لعام 2023 بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث. إضافة إلى المشاركات الخارجية.