«فسيفساء المعاني» دراسات في الشعر المغربي

المصدر: مراكش - البيان

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يمثل كتاب الناقد نصر الدين شردال «فسيفساء المعاني.. دراسات في الشعرية المغربية المعاصرة»، العاشر في سلسلة «نقد» لمنشورات دار الشعر بمراكش والمتوج بالمرتبة الثانية مناصفة لجائزة النقد الشعري للنقاد والباحثين الشباب في دورتها الخامسة، نموذجاً خلاقاً للإنصات لراهن الشعرية المغربية.

سمة التعدد في الشعرية المغربية المعاصرة، «أشبه بلوحة فسيفسائية متعددة الأحجام والألوان والأشكال والأبعاد، وهذا ما يضمن لها خصوصيتها، وراهنيتها، ووعدها المستقبلي..»، يؤكد الناقد شردال، بل و«تتآلف كل الأنماط والأنواع الشعرية فيما بينها، دون أن يلغي أي نوع النوع الآخر.. في سعي حثيث نحوَ الأفقِ الثقافي الإنساني المنفتح».

وبالحديث عن هذه «المدونة الشعرية المغربية الحديثة والمعاصرة»، والتي يقاربها الكتاب في أشكال فنون الكتابة الشعرية، يظهر جلياً «إننا إزاء مدونة شعرية؛ أو فسيفساء من الأشكال والأنواع تتعايش فيما بينها في زمن ثقافي متجدد باستمرار. يضمر عنوان الكتاب: «فسيفساء المعاني:

دراسات في الشعرية المغربية المعاصرة»، إشكالات راهنة ومهمة تتعلق بالشعر والنقد الأدبي، هذه الإشكالات تقوم عليها أطروحة الكتاب، ويفرضها البناء المنطقي والمنهجي له، وهي: كيف يبني الشاعر المغربي المعاصر المعنى الشعري، وما أثر ذلك في إنتاج الدلالة وتأويلها؟ هذه الإشكالية الكبرى تتفرع إلى أسئلة صغرى تابعة لها، ومرتبطة بها.