مركز جمعة الماجد يقدم دورة في ترميم الوثائق

المصدر: دبي – البيان

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اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، دورة تدريبية في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق، انطلقت في 19 أغسطس، واستمرت ثلاثة أيام. أشرف على الدورة د.بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز.

وشارك فيها عدد من موظفي إدارة التراث العمراني، ومركز الوثائق التاريخية التابع لبلدية دبي. هدف المركز من إقامة هذه الدورة إلى تعزيز التعاون المشترك بينه وبين إدارة التراث العمراني التابعة لبلدية دبي، وذلك من خلال تدريب عدد من موظفي الإدارة على عمليات حفظ ومعالجة وترميم الوثائق والمخطوطات. تناولت الدورة التي قدمها د.بسام داغستاني جانباً نظرياً وعملياً، أما في الجانب النظري فقد تحدث الدكتور بسام عن خطط الحفظ الوقائية، التي تختص بحماية كل الأوعية الورقية من الآفات والإصابات المحتملة، بالإضافة إلى خطط الحفظ العلاجية، التي تختص بالإصابات الموجودة داخل هذه الأوعية الورقية، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية.