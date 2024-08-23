قراءات شعرية في مجلس كلباء الأدبي

المصدر: كلباء – البيان

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تواصل دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية سلسلة فعالياتها الثقافية بمدينة كلباء، حيث استضاف مجلس كلباء الأدبي، ضمن جلسة حوارية، الشاعر محمد عبدالله النقبي، وماجد عبدلله النقبي، أمس، بمقر المجلس.أدار الجلسة الإعلامي عبدالله أحمد، حيث تحدث عن سيرة الشاعر محمد عبدالله النقبي وبداياته منذ الصغر في الشعر الفصيح، وبدأ بالاستماع لقصائد أبو الطيب المتبني، ومن هذا الجانب كتب قصائده بالشعر الفصيح، ومن قصائده «في كل زاوية».

ألقى مجموعة من قصائده الشعرية المتنوعة، التي تنوعت بين الغزل والمواضيع الاجتماعية والشعر الفصيح والنبطي، بينما ألقى الشاعر ماجد النقبي مجموعة من قصائده الشعرية، التي يميل فيها الشاعر إلى الشعر النبطي، وتميز بإلقاء عدد من الشلات وقصائد المجاراة.

وتطرق الحديث في هذا البرنامج عن أهمية دور البيئة في تكوين وتشجيع هذه المواهب الشعرية، ودور المجالس في تكوين شخصية الشاعر وثقافته الشعرية، ودورها في تكوين ثقافة الشعر النبطي والفصيح. حضر الجلسة مجموعة من المثقفين والمهتمين في مجال الشعر، وموظفي المؤسسات الحكومية بمدينة كلباء.