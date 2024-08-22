«دبي للثقافة» و«دبي للجودة»..شراكة استراتيجية ترسخ ثقافة التميز

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومجموعة دبي للجودة مذكرة شراكة استراتيجية، بهدف توطيد جسور التعاون وتسهيل تبادل الخبرات وتعزيز مساعي الطرفين نحو الارتقاء بخدماتهما، وإيجاد منصة مبتكرة لجمع صناع القرار وخبراء الجودة والتميز على الصعيد المحلي والعالمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

وتعكس الشراكة الاستراتيجية مدى حرص «دبي للثقافة» ومجموعة دبي للجودة على تعزيز جهودهما في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة ورفع مستوى الوعي بأهميتها في المجتمع، كما تتيح الشراكة للهيئة رعاية الجوائز الدولية والمحلية التي تنظمها مجموعة دبي للجودة بما فيها «جائزة الإمارات للسيدات».

و«جائزة الإمارات للابتكار»، و«جائزة أفكار عربية الدولية»، و«جائزة أفكار الإمارات»، و«جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية»، و«جائزة التحسين المستمر العالمية»، و«جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى جانب الحصول على الخدمات الاستشارية، ومشاركة موظفي الهيئة في برامج ورش التوعية التي تنظمها المجموعة في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والمتسوق السري، والإدارة المنهجية – لين سيجما، واستمرارية الأعمال، وكذلك الاستفادة من خدمات المقارنات المعيارية بين شركاء مجموعة دبي للجودة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة دبي للجودة، ومنصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» وراشد عارف الشيخ مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «دبي للثقافة»، والدكتور لؤي محمود حلس، مدير قسم التميز المؤسسي في «دبي للثقافة»، وسميرة محمد شالوه، مدير عام مجموعة دبي للجودة.

معايير وممارسات

وأكدت هالة بدري، حرص الهيئة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الرامية إلى رفع تنافسيتها في القطاع وتطوير وإثراء المشهد الإبداعي المحلي، وقالت: «تتبنى الهيئة أنظمة إدارة الجودة الشاملة، ومنهجيات عمل مبتكرة تساهم في تطوير آليات عملها، وتحقيق التميز المؤسسي المستدام، ودعم كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والفنية، ما يتناغم مع رؤى دبي وتطلعاتها المستقبلية».

مشيرة إلى اهتمام الهيئة بتنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية الهادفة إلى تمكين طواقم عملها، وتحفيز روح الابتكار لديهم. وأكدت أن الشراكة مع مجموعة دبي للجودة تبرز اهتمام «دبي للثقافة» بتطبيق أفضل معايير تميز الأعمال، والتي تعبر عن قوة استراتيجياتها الساعية إلى تطوير بيئة عمل جاذبة وقادرة على إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.

إضافة نوعية

ومن جانبه، عبر الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، عن رؤيته للشراكة، قائلاً: نحن سعداء بتوقيع شراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، حيث تعد إضافة نوعية جديدة إلى مبادرات المجموعة، في قطاع الثقافة، ونتاج مسيرتنا نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار في الدولة، ونحن حريصون على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة للوصول إلى الريادة وترسيخ مكانة الإمارات التنافسية مركزاً عالمياً للابتكار والجودة.