قصائد مشبعة بأجواء الجمال تطل من نافذة بيت الشعر

المصدر: الشارقة – البيان

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أقام بيت الشعر بالشارقة أمسية شعرية، في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، شارك فيها ثلاثة شعراء، حلّقوا بنصوصهم في أجواء الفرح والحلم والجمال، وشارك في هذه الأمسية كل من الشاعر د.يوسف حطيني من فلسطين، والشاعر محمد محبوبي من موريتانيا، والشاعر د.عبد الرزاق الدرباس من سوريا، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر، وجمهور غفير من الشعراء والنقاد ومحبي الشعر.

وبدأت الأمسية بتقديم الإعلامي محمد المنصوري، الذي أكد أن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت من إمارة الشارقة، وجهة الأدباء، وبوصلة الشعراء، كما أشاد بمتابعة دائرة الثقافة وبجهود بيت الشعر.

افتتح القراءات الشاعر الدكتور يوسف حطيني، الذي مارس السباحة في العيون، لسبر أغوار أسرار قد لا تبدو واضحة إلا لمغامر متمرس في الإبحار، ليكتشف الذي يشع من الأعماق.ثم قرأ نصاً ذاتياً لأبيه وأمه ووطنه، ثلاثتهم يكونون الوطن الأسمى والأغلى في روحه، حلق في هذا النص باللغة وسرد التفاصيل التي منحت النص دهشة وحضوراً.

قرأ بعده الشاعر محمد محبوبي، الذي شغل فترة من الزمن مساعداً لمدير بيت الشعر بنواكشوط في موريتانيا، والذي اتسمت قصائده بالعمق والتحليق في أخيلة بعيدة.واختتم القراءات الشاعر الدكتور عبد الرزاق الدرباس، الذي أطلق جياده في سباق مع الحنين، متنقلاً بحروفه بين الأمكنة التي تغص بالذكريات والتفاصيل. ثم قرأ نصاً ذا ثقافة اتكأت على التناص في التراث والقرآن، وجال في الصحراء ليجد ابن الورد والشنفري أمامه.