بودكاست جديد من «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – البيان

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يقدم متحف اللوفر أبوظبي رحلة لاستكشاف الأعمال الفنية المعروضة في أروقته وتأمُّل روعة تصميمه المعماري من خلال البودكاست والسرد القصصي المتميز. وفي هذا السياق، انطلق بودكاست «مغامرات في المتحف» في موسمه الثاني الذي يضم خمس قصص كتبها مؤلفون إماراتيون باللغة العربية، وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات. وتتضمن كل حلقة من حلقات هذه السلسلة قصة خيالية مستوحاة من أحد الأعمال الفنية المعروضة في المتحف. ويمثل البودكاست إحدى وسائل المتحف لجذب اهتمام الأطفال بطريقة مألوفة من خلال السرد القصصي.

ستصطحب سلسلة بودكاست «أون شو» التي يقدمها متحف اللوفر أبوظبي الزوار في جولة للتعرّف على المعارض الفنية المتاحة حالياً في المتحف من خلال إجراء مقابلات متميزة مع خبراء المتحف، حيث تناسب تلك المقابلات مختلف الفئات بداية ممن يهتمون بالفن بشكل عام وصولاً إلى عشاق الفن من أصحاب المعرفة الفنية الواسعة. أما في الحلقة الثانية، ستتحدث المهندسة المعمارية هلا وردة، مساعدة جان نوفيل ومديرة مشروع اللوفر أبوظبي، عن المراحل الأساسية لبناء المتحف، بداية من إعداد الرسومات وحتى التركيب النهائي للقبة. وتعرف الحلقة برؤى حصرية بشأن السر وراء جعل هذا المبنى الأيقوني ينبض بالحياة، وتتوفر سلسلة البودكاست باللغات الإنجليزية، والعربية، والفرنسية.