«الشارقة للنشر» و«الآن» تطلقان منصة لاستكشاف الفرص الواعدة

المصدر: الشارقة ــ وام

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أطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وشركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في مجال إدارة النفقات «الآن»، منصة فريدة لاستكشاف الفرص الواعدة المتوفرة في سوق النشر وبحث سبل التعاون، والتعرف على التجارب الناجحة لقادة عالم الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.جاء ذلك خلال منتدى «تشاي مع الآن ومدينة الشارقة للنشر» الذي أقيم في «فندق روف داون تاون دبي» وشارك فيه عدد من أصحاب الشركات ورواد وخبراء صناعة الأعمال.

وأكد سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أهمية توفير مساحات داعمة تتيح لرواد الأعمال فرصة التواصل والتعلم والنمو وقال: «يسعدنا أن نجتمع في هذا المنتدى الخاص، ففي ظل سوق سريع التطور، تتنامى أهمية فهم الاستراتيجيات التي تعزز النمو المستدام، حيث يتشارك المتحدثون معارفهم وخبراتهم وتجاربهم الناجحة، ونحن واثقون بأن رؤاهم ستكون مفيدة وملهمة».

وقال وليام سعد، مدير عام شركة «الآن»: «يتطلب النمو المستدام خططاً استراتيجية لإدارة النفقات والابتكار، وفي منتدى «تشاي مع الآن ومدينة الشارقة للنشر»، نسلط الضوء على الطرق التي تستطيع الشركات من خلالها تحقيق التوازن بين هذه العوامل لتعزيز مرونتها وازدهارها، ويسرنا إبرام هذه الشراكة مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لدعم الشركات بمجموعة متنوعة من الحلول المتطورة».

تضمن المنتدى جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الأعمال لتعزيز النمو»، شهدت مشاركة أندريا آندرون، مديرة المبيعات المباشرة للمستهلكين في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، ووليام سعد، اللذين شاركا خبراتهما حول الجوانب الرئيسة المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في المناطق الحرة.وسلط الحدث الضوء على مزايا المناطق الحرة والخدمات التي توفرها ورسخ التزام «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» بدعم تطوير الأعمال في إمارة الشارقة.