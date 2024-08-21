اتحاد كتاب الإمارات.. مسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: الشارقة - وام

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نظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بعد انتخاب مجلس الإدارة الحالي عدداً كبيراً من الفعاليات، خلال الفترة من يونيو 2012 إلى أغسطس الجاري، وصلت إلى 212 فعالية.ويعدّ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من أقدم جمعيات النفع العام في الدولة، حيث تم تأسيسه بموجب القرار الوزاري رقم 137 لسنة 1984 الصادر عن وزارة تنمية المجتمع «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً».

واتخذ من الشارقة مركزاً رئيساً له، وأنشئت فروع أخرى له في إمارات الدولة، بينها أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، احتفال الاتحاد بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه، وذلك في مقر هيئة الشارقة للكتاب في 25 مايو الماضي.

وأسهم الاتحاد، منذ لحظة التأسيس، في دعم الحركة الثقافية بالدولة، باحتضانه في بداياته لجيل الرواد، الذي كان في أوج تألقه في تلك الفترة، وشكل مظلة مهمة لهم عبروا من خلالها عن إبداعاتهم، التي أسهمت فيما بعد في ظهور أجيال وأجيال.

واستمراراً لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات شهد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ يونيو 2021 حتى أغسطس الجاري حراكاً وزخماً ثقافياً متنوعاً على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بعد أن انتخب أعضاء الاتحاد في جمعيته العمومية، التي عقدت في 24 يونيو 2021، مجلس إدارة جديداً، ضم نخبة من الوجوه الأدبية والثقافية المخضرمة والشابة.

ضم المجلس المنتخب الدكتور سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وعائشة سلطان نائباً لرئيس المجلس، وشيخة المطيري، أمينة السر العام ومديرة فرع دبي، إضافة إلى شيخة الجابري، مسؤولة ثقافية ومديرة فرع أبوظبي، ولولوة المنصوري، مسؤولة عن النشر والتوزيع.

كما ضم المجلس المنتخب محمد شعيب الحمادي مديراً للإدارة المالية، وعبد الرحمن نقي البستكي مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة. وشهد الاتحاد نشاطاً كبيراً ومتنوعاً، في مقره الرئيس وفروعه الأخرى، ونظم عدداً كبيراً من الندوات والأمسيات الثقافية النوعية.

ووصلت هذه الفعاليات إلى 212 فعالية، اشتملت على 155 نشاطاً ثقافياً، فيما احتضن مقر الاتحاد الرئيس في الشارقة على مدار السنوات الثلاث الماضية 61 فعالية ثقافية، منها 8 فعاليات عام 2021، و22 فعالية في عام 2022، و21 فعالية في عام 2023، و10 فعاليات في عام 2024.

وشهد فرع الاتحاد في أبوظبي 36 فعالية في عام 2022، و19 فعالية في 2023، و7 فعاليات في 2024 بمجموع 62 فعالية. وعزز الاتحاد نشاطه الثقافي بفرعه في دبي، عبر إقامة عدد من الأمسيات الشعرية والندوات، بلغ عددها 12 فعالية متنوعة، توزعت على عام 2021 بواقع «فعاليتين» و7 فعاليات في عام 2022، وفعاليتين في عام 2023، وفعالية في عام 2024.

وتنوعت أنشطة اتحاد الكتاب في فرعه برأس الخيمة عبر تنظيم 20 نشاطاً ثقافياً خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 4 فعاليات في عام 2021، و5 فعاليات في عام 2022، و6 فعاليات في عام 2023، أما العام الجاري فقد نظم الفرع خمس فعاليات متنوعة.

وشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على مدار السنوات الثلاث بـ57 نشاطاً ثقافياً في معارض الكتب بين 2021 و2024، وذلك في معرضي الشارقة وأبوظبي، ومهرجان العين للكتاب، إضافة لمعارض أخرى مثل معرض «سكة بحي الفهيدي- بدبي في مارس 2022، ومعرض الكتاب الإماراتي في أبريل 2022. وكان للاتحاد حضور مميز في المعارض الخارجية.