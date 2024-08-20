«بريشت في المسرح الخليجي» يرصد تجارب إبداعية مهمة

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة مؤخراً كتاب «بريشت في المسرح الخليجي.. التغريب وكسر الجدار الرابع» للكاتب والباحث المسرحي، ظافر جلود، وهو أول محاولة بحثية في قراءة عرض مسرحي خليجي. ويقدم الكتاب مفاهيم وقواعد وأسس بريشت في نظريته المشهورة المسرح الملحمي في رصد توثيقي لتجارب مهمة، قدمت عبر مسارح مختلفة من دول الخليج العربي.

الكتاب الذي يقع في 279 صفحة يعرف بمنهجية المسرح الملحمي كمصطلح، صاغه المسرحي والشاعر الألماني برتولت بريشت في عام 1926، حيث يجمع بين نوعين أدبيين هما الدراما والملحمة، أي شكلي الأدب المسرحي والسردي في عشرينيات القرن الماضي، حيث ينفصل المسرح الملحمي عن مفاهيم المسرح النوعية، التي تقلل من قيمة العناصر السردية على المسرح عبر تجسيدها في تمثيل حي، فحتى في العصور القديمة كانت هناك عناصر سردية في المأساة، مثل الجوقة التي علقت على الأحداث.

ويتطرق الكتاب إلى تجارب المسرحيين الخليجيين خصوصاً، والعرب عموماً في محاولة لتناول ومعالجة القضايا الراهنة شكلاً ومضموناً.‏

ويشير الكتاب إلى أن نظرية المسرح الملحمي لبريشت قد مزجت بين تقاليد المسرح الغربي وجماليات الشرق، وهو المزج الذي جدد المسرح الغربي ومنحه أفقاً جديداً للتجريب، لافتاً إلى أن هدف بريشت هو التوصل إلى مسرح يدفع الجمهور إلى تغيير العالم بدلاً من تفسيره، وهو ما لم يصل إليه، لكنه انتهى إلى تغيير المسرح نفسه.

ويسلط الكتاب الضوء على تأثر المسرح العربي بالمسرح الملحمي، لافتاً إلى تجارب مخرجين عرب بارزين، أسهمت في تعزيز النظرية البريشتية بمحاولات راهنت على قراءة واعية للمسرح الملحمي، وذلك لأن بريشت راهن على أهمية المسرح أكثر من السياسة، وأن المرحلة الشرقية في حياة بريشت حولته من المسرح التعليمي إلى المسرح الملحمي.

ويتطرق الكتاب إلى المسرح الملحمي كمحاولات تجريبية لتجاوز المألوف، وإنتاج عرض مسرحي يحمل بين مضامينه الفكرية وروح العصر، كما يشير إلى أن المسرح الملحمي استند إلى ابتكارات تسعى للتجاوز والهدم والبناء في محاولة لتغيير رسالة الدراما، التي تعتمد على التطهر والاندماج.