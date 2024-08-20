55 عرضاً في احتفال «فنون نيويورك أبوظبي» بموسمه العاشر

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق فعاليات موسمه العاشر، مع جدول فعاليات تحت عنوان «النظر إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل»، حيث يضم العديد من الفنانين المفضلين من المواسم السابقة بعروض جديدة، إلى جانب عروض حديثة رائدة.

تشمل أبرز الفعاليات إطلاق عروض عالمية أولى تضم عرض ريم المنهالي وأحمد المدلوم «هامور لا يغادر المكتب» بالإضافة إلى إطلاق عروض للمرة الأولى في الإمارات، تشمل الفنانة التركية جاي سو أكيول (مع الثنائي الموسيقي توت أرض)، فرقة سيما فانك الكوبية، والفرقة الكونغولية الفرنسية كوكوكو، والفنان المصري الإلكترو شعبي أبو سهر، وفرقة العيطة مونامور المغربية ضمن مهرجان تماس الموسيقي.

كما يضم الموسم فعاليات تعرض للمرة الأولى في الإمارات ومنها عرض فرقة هيرفيه كوبي «الشمس التي لا تقهر»، ومسرحية «لعل وعسى» من تأليف وإخراج الكاتبة اللبنانية كريستيل خضر، عمل «بيتنا» من قبل عمر راجح وشركة مقامات. وتشمل قائمة الفنانين العائدين فرقة رقص تريشا براون وميسون زايد وياهيل أونونو كامارا مع فرقته المعاصرة باليمايا بروجكت.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن احتفالنا بالذكرى العاشرة لمركز الفنون يستذكر أمامنا عقداً من الشراكات المثمرة التي دفعتنا باستمرار لترسيخ مكانة المشهد الفني المحلي».

النجاحات السابقة

على مدار عقده الأول، استمر مركز الفنون بكونه رائداً في تقديم الأعمال الجديدة. فقد استثمر في تكليف 46 عملاً جديداً، وقدم 20 عرضاً عالمياً لأول مرة، و86 عرضاً لأول مرة في الإمارات. وتفتتح فرقة هيرفيه كوبي الموسم بعرض جديد تحت عنوان «الشمس التي لا تقهر» يومي 5 و6 سبتمبر، بدعمٍ من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات. وتمزج الفرقة الباليه مع اللياقة البدنية التي يتميز بها الهيب هوب، لتنتج قطعة فنية تجمع بين الرقص المعاصر الإبداعي والحركات الفنية الحضرية. وبالإضافة إلى عروضها العامة، ستحيي الفرقة أمسية خاصة لطلاب عدد من المدارس ضمن عملها مع البعثة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها لتوعية الطلاب بفنون الأداء.

كما يضم الموسم العاشر فنانين من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي، الذين ينقلون أعمالهم إلى مسارح مركز الفنون حيث كانوا طلاباً فيما سبق. وتتولى ريم المنهالي (خريجة جامعة نيويورك أبوظبي عام 2021) إخراج عملها الجديد «هامور لا يغادر المكتب»، من تأليف أحمد المدلوم، يومي 18 و19 أكتوبر، وذلك بدعمٍ من مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون ووزارة الثقافة اللتين كانتا شريكتين دائمتين للمخرجة الصاعدة المنهالي التي فازت بجائزة الخليج كابيتال للإبداع من مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2020 عن كتابتها لعمل «الرحيل»، الذي عرض لأول مرة في مركز الفنون في عام 2020 وأعيد عرضه في عام 2022.

وتعود فرقة الرقص تريشا براون إلى مركز الفنون للمرة الأولى منذ عام 2017، بدعمٍ من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، في أول عرض لها بعنوان «إن ذا فول» | «ووركنج تايتل» يوم 15 نوفمبر. ويتولى نوي سولييه تصميم الرقصة الافتتاحية «إن ذا فول»، بعد أن كان قد عمل سابقاً لصالح المركز الوطني للرقص المعاصر في أنجر بفرنسا في إطار فعاليات الموسم التاسع. وتستكشف رقصة سولييه الجديدة التعبير الجسدي للسقوط، وتدفع حدود التحكم الجسدي إلى مستويات جديدة من خلال تمديد أجسام الراقصين حتى يسقطوا. وتؤدي الفرقة تالياً رقصة «ووركنج تايتل» التي تذكر بالرقصة المميزة عام 1985 لفرقة تريشا براون المعاصرة.

ويعود فنانان من مركز الفنون لتدريس الطلاب خلال دورات الفصل الدراسي لشهر يناير في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي ستكون جزءاً من العروض العامة.

وتعود ميسون زايد، الفنانة الكوميدية والناشطة في دعم حقوق أصحاب الهمم، هذا الموسم بعرض جديد باسم «بنت بلد»، يستكشف عائلتها وثقافتها العالمية وحياتها مع الشلل الدماغي. ويتبع أحد العروض باللغة الإنجليزية يوم 15 يونيو عرض باللغة العربية في الليلة التالية. ويتضمن كلا العرضين ترجمة لغة الإشارة، في إطار التزام دولة الإمارات بدمج أصحاب الهمم. كما سيقام عرض إضافي في موقع سيتم الإعلان لاحقاً عنه في رأس الخيمة.