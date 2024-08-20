«العين واحة تنبض بالحياة».. أفلام وثائقية حول جماليات «دار الزين»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، إطلاق أحدث حملاتها «العين واحة تنبض بالحياة» متضمنة سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تدعو جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر إلى استكشاف التاريخ الغني لمنطقة العين وأهم معالمها السياحية الاستثنائية والثقافية الأصيلة وما تتضمنه من وجهات فريدة ومواقع جذب مميزة، لترسخ مكانتها وجهة مفضلة للعائلة والأصدقاء.

وتنقل الحملة، عبر أجزائها الوثائقية الأربعة، المشاهد إلى قلب منطقة العين، ليتعرف من خلال بطليها الشابين الإماراتيين المصور عبيد البدور والمهندس سالم العطاس على منطقة العين المعروفة بـ«دار الزين» ومكانتها كمنارة للتراث الإماراتي العريق والعادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، وواحة غناء نابضة بالحياة تجمع بين المغامرة والتشويق في أحضان الطبيعة.

وتُمكن الحملة المشاهدين من استكشاف الحصون القديمة والواحات الخصبة وأشجار نخيلها، والأفلاج، إلى جانب التعرف على التجارب المتنوعة التي توفرها هذه الوجهة، والعديد من الأنشطة الخارجية. وتُجيب الحملة عن العديد من التساؤلات، مثل، ما الذي يخطر ببالك عندما تفكر في منطقة العين؟ وما الذي يجذبك إليها؟

هل التقاط صورة من أعلى قمة في أبوظبي وهي جبل حفيت؟ أو من خلال إطعام الزرافات في حديقة الحيوانات بالعين التي تعتبر الأكثر شهرة في المنطقة أو ربما من خلال استكشاف أصالة المدينة عند زيارة قصر المويجعي الذي يأخذك في رحلة عبر التاريخ ليسرد حكاية أمجاد وتاريخ دولة الإمارات؟

ويُركز الثنائي الإماراتي البدور والعطاس في هذا الفيلم الوثائقي بشكل رئيس على خط سير الرحلة الذي سيتبعانه في منطقة العين، وتجارب الحياة التقليدية التي سيخوضانها متضمنة الرماية وركوب الخيل، وغيرها الكثير من الأنشطة الاستكشافية الممتعة.