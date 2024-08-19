أجندة دبي.. نجوم عالميون وأمسيات فنية استثنائية

المصدر: دبي ــ البيان

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تزخر أجندة دبي خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس الجاري، بحفلات وعروض لكوكبة من فناني العالم، لينثروا الفرح في أرجاء الإمارة، التي باتت عنواناً للفرح ولإبداع، حيث تواصل إسعاد جمهورها بفعالياتها الفنية النوعية، التي توفر أجواءً ترفيهية مليئة بالبهجة ومفعمة بالألحان العذبة.

وفي السياق، تحتضن دبي أحدث العروض الضاحكة التي تقدمها سلسلة الكوميديا الشهيرة «ذا لافتر فاكتوري» 23 و24 أغسطس الجاري، والتي تجمع أبرز نجوم الكوميديا في العالم الذين يحضرون لتقديم عروضهم المباشرة في مواقع مختلفة من المدينة.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في العروض «جون فوثرجيل» الذي يتصدر عناوين الصحف بنجاحات عروضه في أبرز المواقع في العالم، و«نيكو ييروود»، الممثل الكوميدي الحائز على جوائز عالمية.

ويقدم كذلك «مقداد دولاوالا»، أحد أبرز فناني الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس المجموعة الكوميدية الجماعية VDesi Laughs، عرضاً 24 الجاري، حيث سيعيش معه الجمهور قصصاً قصيرة وحكايات طويلة مضحكة.

«راتري بيفور نافراتري»

جمهور دبي على موعد أيضاً مع أمسية «راتري بيفور نافراتري»، وتقام في فندق «رامي دريم» في دبي 24 و25 أغسطس الجاري. وتجمع هذه الأمسية بين فنون الرقص والموسيقى والألوان، وتحييها نجمة بوليوود الشهيرة «بومي تريفيدي» التي ستأسر ألباب الحضور بصوتها الرائع وأغنياتها الشعبية الشهيرة.

تتقن «تريفيدي» العديد من اللغات، وتشتهر بأغنياتها ذات اللهجات المتنوعة، والتي ستؤدي مجموعة كبيرة منها في هذه الأمسية، مثل Lembuda وDhindora Baaje Re وRam Chahe Leela وغيرها.

وتستضيف دبي 24 الجاري أمسية موسيقية على ضوء الشموع بعنوان «كاندل لايت: الفصول الأربعة لفيفالدي» في فندق رافلز نخلة جميرا، حيث تقدم تجربة مثيرة لمحبي الفن الكلاسيكي، بفضل الأجواء التي ينشرها وهج آلاف الشموع على المسرح، ويحظى الجمهور بأمسية مليئة بأروع المؤلفات الخالدة للمؤلف الموسيقي فيفالدي.

وينطلق في دبي مهرجان الموسيقى الصينية الذي يحمل عنوان «بيكوس أوف يو»، وتستضيفه «كوكا كولا أرينا» 24 و25 أغسطس الجاري، ويشارك في المهرجان مشاهير وفنانون صينيون موهوبون، بمن فيهم «هان هونغ» و«جين رونجي» و«سون نان» و«وانغ تشووشي» و«يو وينوين» و«وانغ ييتاي» و«وانغ تشياومين» و«تشانغ ليانغ ينغ» و«تشانغ شاوهان»، مع الفرقة الأسطورية «شوي مو نيان هوا».

ويقدم خلال المهرجان النجوم والفنانون الموهوبون مزيجاً مبتكراً من الألحان، ليعيش معهم الجمهور تجربة موسيقية لا مثيل لها. ويقام على مسرح «دبي أوبرا» العرض الكوميدي «ذا فيرست وَن» من 30 إلى 31 أغسطس الجاري.

وسيعيش الجمهور أجواء مليئة بالطرافة والضحك خلال هذا العرض الذي يتناول العلاقة بين الأزواج بأسلوب مرح ومثير للاهتمام، ويسلط الضوء على الحياة الزوجية وما فيها من مواقف طريفة.

ويحيي نجم «بوليوود» الشهير شان سي، حفلاً فنياً بعنوان «ليف لوف لاف مع شان سي» على مسرح «كوكا كولا أرينا» 31 أغسطس الجاري،، ويؤدي خلاله الفنان مجموعة من أشهر أغنياته، مثل Chaand Sifarish وJab Se Tere Naina وWoh Ladki Hai Kahaan وغيرها من الأعمال التي حفلت بها مسيرته الفنية المتواصلة منذ ثلاثة عقود.